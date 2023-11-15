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وزير الخارجية: كارثة مستشفى الشفاء تجسد الهمجية

11/15/2023 5:14:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عبر منصة (إكس)، إن كارثة مستشفى الشفاء تجسد الهمجية التي يتيح صمت مجلس الأمن استمرارها .
واضاف "أن الأردن يدين صمت مجلس الأمن على هذه الوحشية، وحرمان الرضع حاضناتهم في المستشفى، ومبينا أن هذا الصمت يغطي جرائم الحرب؛ صمت لا يمكن تبريره أو قبوله. على المجلس تحمل مسؤولياته".

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