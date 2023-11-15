وزير الخارجية: كارثة مستشفى الشفاء تجسد الهمجية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عبر منصة (إكس)، إن كارثة مستشفى الشفاء تجسد الهمجية التي يتيح صمت مجلس الأمن استمرارها .
واضاف "أن الأردن يدين صمت مجلس الأمن على هذه الوحشية، وحرمان الرضع حاضناتهم في المستشفى، ومبينا أن هذا الصمت يغطي جرائم الحرب؛ صمت لا يمكن تبريره أو قبوله. على المجلس تحمل مسؤولياته".
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