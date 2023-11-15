تصريح سعادة هالة بدري، مدير عام "دبي للثقافة" بمناسبة اليوم العالمي للتسامح

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) أكدت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" أن الإمارات تشكل نموذجاً للتسامح والتنوع الثقافي بفضل احتضانها لمختلف جنسيات العالم، ما يعكس مشهداً حضارياً ملهماً، ويساهم في تعزيز ثقافة التواصل والحوار والتبادل المعرفي. وقالت: "تبنت الدولة منهجاً فريداً في تعزيز التسامح، وبنت جسوراً للتواصل والتلاقي بين الشعوب والثقافات، ما ساهم في إثراء ثقافة التعايش والتآخي الإنساني واحترام الآخر وقبوله، وجعل من الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، حيث يمثل ذلك امتداداً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويجسد أصالة هويتنا الوطنية وقيمنا المجتمعية".
ولفتت بدري إلى دور الثقافة والفنون في ترسيخ ثقافة وقيم التسامح. وتابعت: "نواصل السير على نهج قيادتنا الرشيدة، ونعمل على نشر رسالة الثقافة والفنون التي تمثل أداة مهمة للتعبير عن الجوهر الإنساني، ومظلة لسيادة التسامح وتعزيز قيمه، وبوابة للتنمية المستدامة، وساحة حوار بين الشرق والغرب بفضل قدرتها على جمع المبدعين من مختلف الثقافات ضمن بيئة ملهمة قادرة على ترسيخ مبادئ المحبة والسلام بين الجميع".
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