"شركة إم بز" توزع المراقبة العالية السعة وحلول التخزين الخاصة بالشركات من "توشيبا الخليج"

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- S Factor) أعلنت شركة "توشيبا الخليج م.م.ح" تعيين "شركة إم بز" (MBUZZ) كموزع لحلول التخزين الخاصة بها في المملكة العربية السعودية. ستكون "شركة إم بز" أيضًا الموزع الإقليمي لمجموعة "توشيبا" المؤلفة من منتجات "ناس" (NAS).
لا يزال الطلب على التخزين مدفوعًا بالنمو الهائل في البيانات التي يتم إنشاؤها. وتستمر محركات الأقراص الصلبة في تلبية معظم هذا الطلبات، ومن المتوقع مع حلول عام 2025، سيتم حفظ 58٪ من تخزين البيانات على محركات الأقراص الصلبة مع أقراص التخزين ذي الحالة الثابتة بنسبة 16٪ من تخزين البيانات، وتشكل ذاكرة ناند (NAND) 10٪ من نسبة التخزين.
ستسعى الشراكة بين "توشيبا الخليج" و"شركة إم بز" لتلبية الطلبات المتزايدة في المنطقة على التخزين مع تقديم حلول متقدمة من "توشيبا". مع تسارع وتيرة مشاريع المدينة الذكية، وخاصة في المنطقة، ثمة نمو متزايد بصورة كبيرة على لقطات الفيديو التي تولدها أنظمة المراقبة، والتي بدورها تشكل طلبًا مرتفعًا على حلول التخزين عالية السعة والموثوقة. يجب أن يمتثل الطلب المتزايد على تخزين الفيديو مع الأنظمة الصارمة للسلطات المحلية
تقدم "توشيبا" حلول تخزين المراقبة المصممة لغرض معين تستهدف متطلبات مختلفة للمجالات التطبيقية في سوق المراقبة المتنامي الحالي. وكذلك، تقدم عمليات ثابتة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وقد تم تحسينها لتلبية طلبات مسجلات الفيديو الرقمية والشبكية الرائدة.
قال سانتوش فارغيز، نائب الرئيس في “توشيبا الخليج”: "يأتي التعاون بين شركتي "إم بز" و"توشيبا الخليج" في وقت يتزايد خلاله الطلب على المدن الذكية والآمنة وحلول تخزين الفيديو الموثوقة بصورة ملحوظة. علاوة على ذلك، تؤدي البيانات الضخمة إلى تزايد الطلب على المزيد من التخزين الموزع في الخوادم السحابية والمحلية وأنظمة التخزين. توفر أقراص "توشيبا" الصلبة سعة أكبر وتقنية متقدمة لتلبية المتطلبات الخاصة لمركز البيانات والبنية التحتية السحابية القابلة للتوسع".
تدير أنظمة التخزين المتقدمة من "توشيبا" بكفاءة كميات هائلة من بيانات الفيديو، وتلبي الطلبات المتزايدة على تخزين الفيديو في المدن الذكية. تمكن منتجات "توشيبا" المبتكرة المدن من تخزين لقطات الفيديو وإدارتها بكفاءة، مما يمكّنها أيضًا من إجراء تحليل فعال وقدرة استرجاع عند الضرورة.
وأضاف سانتوش: "من خلال الاستفادة من منتجات وخبرة تقنيات "توشيبا" مع الوصول إلى سوق "إم بز" في المملكة العربية السعودية، تقدم الشراكة حلول تخزين متطورة تمكّن المدن من أن تصبح ذكية، وآمنة، وفعالة أكثر".
من خلال إطلاقها لمبادرة "أنشأ مركز البيانات الخاص بك" الناجحة في العام الماضي، ساهمت "توشيبا" في تثقيف القناة التي تتضمن تكامل النظم وتقنيات حكام الفيديو المساعدين حول كيفية تعزيز عملاء الشركة لأنظمة تخزين خوادم المؤسسة ذات الأهمية التجارية، والتخزين السحابي، والخادم الصناعي، وأنظمة التخزين بأقراص صلبة ذات سعة عالية، وكذلك، تلبية متطلبات تخزين مركز البيانات المتنامي الخاص بهم. بالتعاون مع الشركة الموزعة "إم بز"، تسعى "توشيبا" إلى تعزيز الوعي بين الشركات حول كيفية تحقيق تخزين فعال من حيث التكلفة لمتطلبات التخزين المتزايدة لمركز البيانات. وسعت "إم بز"، الشركة الموزعة الرائدة لمنتجات تكنولوجيا المعلومات من العلامات التجارية التقنية الرائدة، في السنوات الأخيرة قناتها في المنطقة، وهي تقدم محفظة منتجات شاملة تتضمن حلولًا فريدة لتصمم خصيصًا من قبل فريق إدارة المنتجات المختص وفريق تكنولوجيا المعلومات والخدمات المعتمد. يضمن ذلك توفر الحلول لعملائها بصورة أفضل.
قال صابر سليم، المدير التنفيذي لشركة إم بز: "يسرنا تمثيل "توشيبا" الرائدة عالميًا في التخزين، وتقديم حلول التخزين الخاصة بها والرائدة في هذا المجال إلى عملائنا". وأضاف: "يسمح لنا الجمع بين تقنية "توشيبا" الحديثة وخبرتنا في تقديم حلول شاملة في تلبية الطلبات المتزايدة ومنح عملائنا حلول تخزين مقاطع فيديو المراقبة متطورة".
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