ميرال تطلق مشروع توسعة ياس ووتروورلد على جزيرة ياس في أبوظبي

(MENAFN
- IPN) - المشروع يتضمن إضافة 16,900 متر مربع و18 لعبة وتجربة جديدة لرفع القدرة الاستيعابية لياس ووتروورلد بنسبة 20%
- مائي في منطقة الخليج العربي تقدم مغامرة لأكثر من 20 ضيف في وقت واحد
أعلنت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، اليوم عن توسيع ياس ووتروورلد على جزيرة ياس لتشمل مساحة إضافية تبلغ 16,900 متر مربع، في إطار استجابة المجموعة لتزايد إقبال الزوار على الوجهة من داخل دولة الإمارات وخارجها. وتعتزم ميرال استكمال عمليات البناء والتوسعة في عام 2025، حيث تهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية لياس ووتروورلد بنسبة 20% من خلال إضافة 18 لعبة وتجربة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 60.
وستحتضن مدينة الألعاب المائية المميزة عند افتتاحها 3.3 كيلومتر من المنزلقات الجديدة التي ستتضمن أعلى منزلق مائي في دولة الإمارات، وأول لعبة ترفيهية مائية ضمن مجمع منزلقات مائي في منطقة الخليج العربي، تقدم تجربة مفعمة بالمغامرة والحماس من خلال الانزلاق عن ارتفاع 15 متر لأكثر من 20 ضيف في وقت واحد.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: "تشكل التوسعة الجديدة محطة مهمة في إطار سعينا المستمر لتطوير الوجهات والتجارب التي نوفرها لضيوفنا على أرض جزيرة ياس؛ كما تدعم رؤيتنا لتعزيز مكانة الجزيرة بين أبرز وجهات الترفيه والاستجمام العالمية. ويسعدنا أن نكون جزءاً من الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الشاملة لإمارة أبوظبي وتعزيز تنويعها الاقتصادي، مع ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للسياحة".
وتقدم ياس ووتروورلد لضيوفها خيارات متميزة من الألعاب والمنزلقات المائية والعروض الترفيهية، حيث يمكن للضيوف اكتشاف أسطورة اللؤلؤة المفقودة في تجربة فريدة تعكس تراث دولة الإمارات الغني في صيد اللؤلؤ. وتجمع مدينة الألعاب المائية الحائزة على جوائز عديدة بين ألعاب الركوب الممتعة والمرافق الترفيهية وأفضل المتاجر والمطاعم، لتقدم لزوارها أكثر المغامرات المائية تشويقاً.
وتعتزم ياس ووتروورلد إطلاق مغامرة جديدة تحت اسم "المدينة المفقودة"، لتضفي مزيداً من المرح على تجارب الضيوف وتمنحهم فرصة استكشاف الكنوز المخفية والممرات السرية في مجموعة من المرافق الترفيهية الممتعة. وتتكامل عملية التوسعة مع الأسلوب المعماري المميز للوجهة، بما يشمل العناصر الصخرية والشخصيات الفريدة التي تأخذ الضيوف إلى عالم جديد كلياً.
وتشتمل مزايا التوسعة الجديدة على إضافة ركن مشروبات عائم وتجربة حماسية لركوب القارب ومنزلقات مغلقة للسباقات وجولات عائلية بالقارب، بالإضافة إلى التحديات المائية الشيقة. وتهدف التوسعة أيضاً إلى تلبية احتياجات الأطفال من خلال توفير ألعاب أصغر حجماً من التجارب المميزة في ياس ووتروورلد، وهي تشمل الدوّامة المصغرة، المنزلق الوحيد للأطفال في المنطقة المجهزة بمنزلقي دفع مع منزلق الثعبان الشهير في نهايته؛ فضلاً عن لعبة "بوميرانجو" (Boomerango) المصغَّرة التي تمنح الصغار تجربة لا مثيل لها دون الشعور بالخوف، ما يتيح التقاط صور مميزة خلال الاستمتاع بأجمل الأوقات.
وتمثل ياس ووتروورلد إحدى المرافق الترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس، والتي تشمل معالم جذب فريدة مثل عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، وقصر الوطن، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر وجهة داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات، وفندق وارنر براذرز أبوظبي، أول فندق في العالم يحمل اسم وارنر براذرز، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي التي تم افتتاحها مؤخراً. وتسهم هذه المرافق عالمية المستوى في ترسيخ مكانة جزيرة ياس باعتبارها إحدى أبرز الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام.
وتمضي ميرال في منهجيتها المتقدمة والفعالة التي تركّز على الضيوف في المقام الأول بهدف تعزيز نمو جزيرة ياس وتطويرها باعتبارها أبرز وجهاتها وأكثرها تميزاً، بالإضافة إلى إنشاء مزيد من الوجهات والمرافق الترفيهية الجديدة التي توفر قيمة مستدامة وتساهم في تنويع اقتصاد العاصمة الإماراتية.
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