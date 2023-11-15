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المرشح الرئاسى فريد زهران ينظم مؤتمرا جماهيريا بالبدرشين الجمعة المقبل

11/15/2023 4:28:24 AM
(MENAFN- Youm7)
أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران ، أنه سيتم عقد مؤتمر جماهيرى بعد غد الجمعة، بمحافظة الجيزة مركز البدراشين قرية أبورجوان القبلى، لعرض البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى.



وأوضحت الحملة، أن المرشح الرئاسى فريد زهران عقد عدد من المؤتمرات الجماهيرية، لعرض برنامجه الانتخابي على المواطنين، حيث سبق أن أعلنت حملة زهران أنه تم اختيار "الشمس" رمزاً للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين ( 2 ).



وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
















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