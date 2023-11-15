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الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة لنهاية الأسبوع يكون ملحوظ جنوب الصعيد

11/15/2023 4:28:24 AM
(MENAFN- Youm7) كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاض فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع وبدايات الأسبوع المقبل .



وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن
العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 26 و 27 درجة، لافتا إلى أن هذا الانخفاض ملحوظ على جنوب الصعيد التى من المتوقع أن تصل معها درجات الحرارة العظمى مع نهاية الأسبوع على جنوب الصعيد ما بين 29 و 30 درجة .





وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة الجمعة
17 نوفمبر
:


القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة



السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 18 درجة



جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 22 درجة




شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة



جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى
21 درجة





ويشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره
على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف
على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 22.




















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