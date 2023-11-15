صور.. أول شاحنة وقود تدخل غزة عبر معبر رفح

MENAFN - Youm7) بثت قناة القاهرة الإخبارية، الصور الأولى لأول شاحنة وقود تدخلقطاع غزة ، عبر معبر رفح البرى.

ودخلت أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى

قطاع غزة

قبل قليل.

ويواصل الجيش الإسرائيلى جرائمه بحق المدنيين فى قطاع غزة خصوصا المستشفيات، وفى ظل تكثيف الغارات الجوية من قبل جيش الاحتلال على مستشفيات قطاع غزة خرج عدد كبير عن الخدمة جراء القصف العنيف أو نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء تماما، فضلا عن رفض الجانب الإسرائيلى بدفن جثث الضحايا الذين استشهدوا خلال الأيام الماضية.



