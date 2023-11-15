صور.. أول شاحنة وقود تدخل غزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Youm7) بثت قناة القاهرة الإخبارية، الصور الأولى لأول شاحنة وقود تدخل
قطاع غزة ، عبر معبر رفح البرى.
ودخلت أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى
قطاع غزة
قبل قليل.
ويواصل الجيش الإسرائيلى جرائمه بحق المدنيين فى قطاع غزة خصوصا المستشفيات، وفى ظل تكثيف الغارات الجوية من قبل جيش الاحتلال على مستشفيات قطاع غزة خرج عدد كبير عن الخدمة جراء القصف العنيف أو نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء تماما، فضلا عن رفض الجانب الإسرائيلى بدفن جثث الضحايا الذين استشهدوا خلال الأيام الماضية.
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