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الخارجية الفلسطينية: اقتحام مجمع الشفاء امتداد لجرائم الاحتلال ضد شعبنا

11/15/2023 4:28:23 AM
(MENAFN- Youm7) أدانت الخارجية الفلسطينية، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة وغيره من المستشفيات، مطالبة بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين.، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى داخل مجمع الشفاء ، مشددة على ان اقتحام مجمع الشفاء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتدادا لـ جرائم الاحتلال ضد شعبنا.









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