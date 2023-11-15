الخارجية الفلسطينية: اقتحام مجمع الشفاء امتداد لجرائم الاحتلال ضد شعبنا

(MENAFN
- Youm7) أدانت الخارجية الفلسطينية، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة وغيره من المستشفيات، مطالبة بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين.، نقلا عن القاهرة الإخبارية.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى داخل مجمع الشفاء ، مشددة على ان اقتحام مجمع الشفاء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتدادا لـ جرائم الاحتلال ضد شعبنا.
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