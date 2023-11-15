25 شهيدا فى قصف إسرائيلى استهدف منازل فى حى الشيخ رضوان شمال قطاع غزة

MENAFN - Youm7) استُشهد 25 فلسطينيًا، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية على منازل فى حى الشيخ رضوان شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن طائرات الاحتلال قصفت عددًا من المنازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.



ويتعرض حي الشيخ رضوان كسائر الأحياء والمناطق السكنية في مدينة غزة لقصف متواصل، برا وبحرا وجوا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي.







