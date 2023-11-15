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البرلمان العراقى.. وزراء يقدمون استقالاتهم بعد قرار المحكمة إنهاء ولاية الحلبوسى

11/15/2023 4:28:23 AM
(MENAFN- Youm7) قدم 3 وزراء فى الحكومة العراقية استقالتهم من منصبهم بعد أن أنهت المحكمة الاتحادية فى بغداد فترة ولاية رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى.

وقال حزب تقدم العراقى فى بيان إن 3 وزراء قرروا الاستقالة من مناصبهم بعد إنهاء المحكمة الاتحادية بالعراق فترة ولاية رئيس البرلمان العراقى.

وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في "مقاطعة سياسية" للبرلمان العراقى. ووصف الحزب قرار المحكمة بأنه غير دستورى.

يذكر أن المحكمة الاتحادية في العراق أنهت عضوية رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، وكذلك أنهت عضوية ليث الدليمى فى البرلمان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن قرار المحكمة الاتحادية بالعراق، وهو نهائى وغير قابل للاستئناف، جرى اتخاذه بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكان الحلبوسي يقضي فترته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذى تولاه لأول مرة فى عام 2018.

ومحمد الحلبوسى هو سياسى عراقى، ولد في 4 يناير، 1981 في محافظة الأنبار، وحاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من الجامعة المستنصرية.

فاز الحلبوسي بمقعد في الانتخابات البرلمانية العراقية 2014 ومنذ ذلك الحين أصبح عضواً بالبرلمان، وفي 29 أغسطس 2017، صوت "مجلس محافظة الأنبار" بالأغلبية على انتخاب محمد الحلبوسي محافظاً للأنبار.

وترأس البرلمان منذ 15 سبتمبر 2018.









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