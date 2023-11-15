البنتاجون: نعمل على ضمان عدم امتداد الصراع فى غزة إلى مناطق أخرى بالمنطقة

MENAFN - Youm7) أكدت نائبة السكرتير الصحفى لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سابرينا سينج ، "أن الولايات المتحدة تريد انحسار الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة وضمان عدم امتدادها إلى مناطق أخرى فى المنطقة".

وقالت سينج - في مؤتمر صحفي، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، "حتى اليوم، لم نشهد امتدادا لهذه الحرب إلى دول مجاورة أخرى وإلى المنطقة"، لافتة إلى أن الجماعات في سوريا والعراق تواصل هجماتها على القوات الأمريكية المشاركة في مهمة هزيمة داعش.



وتابعت "منذ 17 أكتوبر وحتى اليوم، رصدنا 55 هجوما على القوات الأمريكية، منها 27 هجوما ضد القوات الأمريكية في العراق و28 هجوما في سوريا"، مما أسفر عن إصابة 59 فردًا أمريكيًا بجروح جراء هذه الهجمات.

وفي معرض تعقيبها على إسقاط الحوثيين التابعين لإيران طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "إم كيو-9 ريبر" نهاية الأسبوع الماضي، قالت المسؤولة الأمريكية: "لن استبق أي رد قد يرغب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أو الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتخاذه".. مؤكدة احتفاظ بلادها دائما بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.

وفيما يخص الأحداث في غزة، أكدت مجددا أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية معارك بالأسلحة النارية في المستشفيات.



