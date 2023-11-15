البنتاجون: نعمل على ضمان عدم امتداد الصراع فى غزة إلى مناطق أخرى بالمنطقة

(MENAFN
- Youm7) أكدت نائبة السكرتير الصحفى لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سابرينا سينج ، "أن الولايات المتحدة تريد انحسار الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة وضمان عدم امتدادها إلى مناطق أخرى فى المنطقة".
وقالت سينج - في مؤتمر صحفي، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، "حتى اليوم، لم نشهد امتدادا لهذه الحرب إلى دول مجاورة أخرى وإلى المنطقة"، لافتة إلى أن الجماعات في سوريا والعراق تواصل هجماتها على القوات الأمريكية المشاركة في مهمة هزيمة داعش.
وتابعت "منذ 17 أكتوبر وحتى اليوم، رصدنا 55 هجوما على القوات الأمريكية، منها 27 هجوما ضد القوات الأمريكية في العراق و28 هجوما في سوريا"، مما أسفر عن إصابة 59 فردًا أمريكيًا بجروح جراء هذه الهجمات.
وفي معرض تعقيبها على إسقاط الحوثيين التابعين لإيران طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "إم كيو-9 ريبر" نهاية الأسبوع الماضي، قالت المسؤولة الأمريكية: "لن استبق أي رد قد يرغب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أو الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتخاذه".. مؤكدة احتفاظ بلادها دائما بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.
وفيما يخص الأحداث في غزة، أكدت مجددا أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية معارك بالأسلحة النارية في المستشفيات.
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