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إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مراقب بيئي بالمحميات الطبيعية

11/15/2023 4:28:21 AM
(MENAFN- Youm7) أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من المقابلات الشخصية لمتقدمى شغل وظيفة مراقب بيئى بالمحميات الطبيعية المنتشرة بأرجاء الجمهورية من المستوفين لشروط شغل الوظيفة البالغ عددهم 53 متقدما، التى أعلنت عنها الوزارة
سبتمبر الماضى، للتعرف على مدى جدراتهم ومهاراتهم فى القيام بتلك الوظيفة، ومدى الوعى بمجال العمل والتعليم ومهارات الاتصال، والثقة بالنفس، والحماس، والخبرات العلمية فى هذا المجال، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية، والدكتور تامر كمال، مدير عام محميات البحر الأحمر، وأعضاء اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات.
ووجهت وزيرة البيئة عدد من الأسئلة للمتقدمين تتعلق بمدى معرفتهم بالمحميات الطبيعية فى مصر سواء الموجودة داخل نطاق محافظتهم أو خارجها، ومدى إلمامهم بمعلومات حول البيئة والمشكلات البيئية المنتشرة فى المجتمع ونطاق إقامتهم، مهاراتهم فى قيادة السيارات والسباحة وصعود الجبال والمرتفعات وحمل الأوزان والقدرة على العمل لما يصل إلى حوالى 16ساعة فى اليوم.
وأوضحت الوزيرة طبيعة الوظيفة للمتقدمين، حيث تتطلب متابعة الوضع داخل المحميات من حيث الاستخدامات البشرية وظبط مخالفات مرتادى المحمية وفقاً لقانون البيئة، و تنفيذ رحلات حقلية سواء برية أو بحرية بالمحميات الطبيعية.
جدير بالذكر أن جهاز شئون البيئة، قد أعلن عن حاجته لشغل وظيفة "مراقب بيئي" بطريق التعاقد، فى سبتمبر من العام الماضى، للعمل بالمحميات الطبيعية التابعة لجهاز شئون البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وقد تم قبول اوراق 4967 متقدم و مثولهم للاختبارات كونهم
مستوفين شروط الوظيفة، حيث تم اختيار عدد 53 متقدم ممن
أجتازوا اختبار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح، حيث تمت الاختبارات من خلال نظام تقييم القدرات الالكترونى المتكامل لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذى تم تصميمه وتطويره بأيدى مصرية على أعلى مستوى من الاحترافية، والذى يستخدم لغرضين أما التقييم من أجل التعيين أو التقييم من أجل التدريب، كما تم إجراء اختبارات
في علوم البيئة والقوانين واللغة والكمبيوتر وتضمن الامتحان الكترونى، أسئلة عن المحميات الطبيعية والطيور والجيولوجيا وغيرها من المواد المتعلقة بالبيئة.








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