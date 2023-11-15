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مياه الجيزة تجرى أبحاثا لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية فى أطفيح

11/15/2023 4:28:21 AM
(MENAFN- Youm7) أجرى فريق المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أبحاثًا ميدانية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية بقرى منية الرقة ومسجد موسى والرقة القبلية بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة.



ولفت المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، إلى أن سبل تعزيز التعاون مع جمعية قلوب نابضة، تطرق إلى إجراء أبحاث ميدانية تمهيدًا لتوصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية.



وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى أن آليات توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية تمر بالعديد من المراحل، منها إجراء مسوحات مجتمعية لتقديم معلومات شاملة عن الأسر، وأبحاث ميدانية لدراسة الحالات الإجتماعية للأسر لضمان توصيل المياه للأسر المستحقة.



وتابع المهندس منصور بدوي، أن الشراكة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية تؤتي بثمارها في رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير كوب مياه نظيف، مشيرًا إلى أن الشركة لا تألو جهدًا في
التعاون البناء مع الجمعيات الأهلية، سعيًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكافة المواطنين بالريف المصري.


















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