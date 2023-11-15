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إدراج مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ضمن قوافل الجامعات

11/15/2023 4:28:20 AM
(MENAFN- Youm7)
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتورة مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعا حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.



أشار التقرير إلى تأكيد المجلس على عدد من الموضوعات الهامة، من بينها تحقيق مفهوم التكامل بين أقاليم الجامعات الحكومية، وذلك في ضوء الاجتماع الأول للسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحالف إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة، بنها، حلوان، عين شمس، الأزهر) الذي عقد أغسطس الماضي برحاب جامعة حلوان.



كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد المعايير الجديدة لتقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2024.



واستعرض المجلس مقترح وجود آلية متكاملة لتنفيذ توصيات منتدى فاعلية إقليم الصعيد الذي أقيم في رحاب جامعة أسيوط 8 مارس 2023 في ضوء توصيات مؤتمر COP27 وتحديد دور الجامعات لتنفيذها، وبحث إمكانية عقد بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى هذا الشأن.



أكد المجلس على ضرورة إدراج موضوعات مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ضمن خطة الأنشطة التوعوية والقوافل التنموية الشاملة التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات.



كما أحيط المجلس بعدد من الموضوعات من بينها:

. كتاب رئيس جهاز شئون البيئة بشأن خطة وزارة البيئة لتنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" حيث تم عرض الموضوع في المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، وتم تشكيل لجنة لوضع آليات التنفيذ، وإعلان المسابقة بين الطلاب بالجامعات.



. استضافة جامعة العريش للقوافل الشاملة تحت شعار "يوم فى حب مصر" وتوصيل رسالة الأمن والأمان والاستقرار التي تتمتع بها سيناء الحبيبة فى ضوء مبادرة "حياة كريمة" بالمشاركة مع تكامل إقليم جامعات شرق الدلتا.

. قيام مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط بإعداد كتاب موجز عن "ثورة 30 يونيو ومستقبل مصر الحديثة " يتضمن عرضًا ملخصًا لأهم إنجازات مصر خلال الفترة من 2013 الى 2023.



كما استعرض المجلس كتاب رئيس جامعة أسيوط بشأن التقرير النهائي وملخص الدراسة الخاصة بالمهارات المستقبلية لقطاع الطاقة في مصر، والتي قامت بها مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) إحدى وكالات الاتحاد الأوروبي (EU).



وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بدور الجامعات في خدمة المجتمع، منها تقرير حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات في خدمة المناطق الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة للعام 2023 وآلية اختيار الأماكن الأكثر احتياجًا، التي ستقوم الجامعات بإرسال القوافل التنموية الشاملة (الطبية – البيطرية – الزراعية - وغيرها) إليها.














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