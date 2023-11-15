الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى مطار العريش لإدخالها قطاع غزة

MENAFN - Youm7) أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات جديدة تحمل معونات غذائية إلى غزة، بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية ـ سلاح الجو والأجهزة الأمنية، عبر معبر رفح.

وأشارت الهيئة -في بيان اليوم الأربعاء- إلى أن الطائرة تحمل 12 طنا من المواد الغذائية والتي سيتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري، لإدخالها عبر معبر رفح وتوزيعها من خلال الجهات المسؤولة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي: "على مدار الساعة، نعمل على تجهيز وإرسال المساعدات، وتبذل أقصى جهد لتكثيف إرسالها إلى أهلنا في غزة"، مؤكدا استمرار الهيئة وسعيها في دعم أهلنا في القطاع، للصمود ضمن الظروف التي يمرون بها.

في سياق متصل، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة المحتلة باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، محملة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها، واستهداف الأعيان المدنية في القطاع وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين وسياسة العقاب الجماعي يمثل إمعاناً مداناً في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتمثل جرائم حرب.

شدد القضاة، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على أن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته القانونية وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصاً النساء والأطفال والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبررٍ أو ذريعة.



