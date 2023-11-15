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تراجع معدل التضخم فى بريطانيا إلى 4.6% خلال أكتوبر

11/15/2023 4:28:14 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن مكتب الإحصاء الوطنى فى بريطانيا اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في البلاد خلال شهر أكتوبر الماضى إلى 4.6% مقارنة بـ 6.7% خلال الشهر السابق عليه.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن التراجع مدفوع بشكل أساسي بانخفاض سقف أسعار الطاقة المفروض على الأسر في بداية شهر أكتوبر.

وكان البنك المركزي البريطاني قد تبنى برنامجا لرفع أسعار الفائدة في مسعى لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2%، فيما يتوقع الاقتصاديون تراجع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام مع استقرار تكاليف الغاز والكهرباء، مقارنة بالقفزة غير المسبوقة المسجلة العام الماضي بسبب تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أسعار الطاقة عالميا.








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