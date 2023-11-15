تراجع معدل التضخم فى بريطانيا إلى 4.6% خلال أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) أعلن مكتب الإحصاء الوطنى فى بريطانيا اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في البلاد خلال شهر أكتوبر الماضى إلى 4.6% مقارنة بـ 6.7% خلال الشهر السابق عليه.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن التراجع مدفوع بشكل أساسي بانخفاض سقف أسعار الطاقة المفروض على الأسر في بداية شهر أكتوبر.
وكان البنك المركزي البريطاني قد تبنى برنامجا لرفع أسعار الفائدة في مسعى لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2%، فيما يتوقع الاقتصاديون تراجع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام مع استقرار تكاليف الغاز والكهرباء، مقارنة بالقفزة غير المسبوقة المسجلة العام الماضي بسبب تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أسعار الطاقة عالميا.
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