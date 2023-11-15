حقيقة الفيديو المتداول لسقوط الرئيس الأمريكى جو بايدن على سلالم الطائرة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة "X"، تويتر، سابقا ، فيديو يقال إنه لسقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على سلم الطائرة لإصابته بـ"جلطة دماغية"، فما حقيقة هذا الفيديو.

رغم أن الرئيس الأمريكي جو بايد يعترف أنه كثير السقوط حتى أنه فى فعالية انتخابية سخر من نفسه قائلا إن شخص سقط ولكن على الجميع أن يتأكدوا أنه ليس هو هذه المرة، إلا أن الفيديو المتداول يظهر أحد موظفيه وهو يسقط على سلالم الطائرة فى فبراير من العام الجارى.



وأظهر المقطع سقوط أحد موظفي البيت الأبيض المرافقين للرئيس الأمريكي أثناء نزوله من الطائرة الرئاسية، وذلك بعد وصول ‏‏بايدن‏‏ وفريقه لاجتماعهم مع حلفاء الناتو في أوروبا الشرقية في العاصمة ‏‏البولندية‏‏ وارسو في حينها.

ومع ذلك، تعثر جو بايدن فى هذه الرحلة أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية لمغادرة وارسو، بعد اكتمال الاجتماع، عائداً إلى العاصمة واشنطن.

ولا تعد هذه المرة الأولى التى يتعرض فيها بايدن لمثل هذه المواقف، فقد سقط مرارا أثناء صعوده مصعد الطائرة، وهو الأمر الذى يستغله منتقدوه للتعبير عن مخاوفهم بشأن صحة بايدن و تقدمه فى العمر.

كانت العديد من استطلاعات الرأى قد أظهرت تخوف غالبية الأمريكيين من عمر بايدن، الذى سيبدأ ولايته الثانية، حال الفوز بها، فى عمر الثانية والثمانين.



