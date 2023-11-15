الدفاع الأمريكية ترسل أسلحة سرا لإسرائيل.. بلومبرج تكشف التفاصيل

MENAFN - Youm7) أظهرت وثيقة داخلية لوزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة زادت من مساعداتها العسكرية إلى إسرائيل سراً، لتمتد لما هو أبعد من صواريخ نظام القبة الحديدية الاعتراضية، وأنها قدمت لتل أبيب صواريخ موجهة بالليزر لأسطول مروحيات الأباتشي، وقذائف مدفعية من عيار 155ملم، وأجهزة رؤية ليلية، وذخائر مضادة للتحصينات، ومركبات عسكرية جديدة.

وذكرت وكالة بلومبرج أنها اطلعت على وثيقة داخلية للبنتاجون بالمعدات، وكشفت أن المساعدات العسكرية الأمريكية تمتد لأبعد مما أعلنته الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات لنظام القبة الحديدية والقنابل الذكية التي تصنعها شركة بوينج.

وأشارت إلى أن المساعدات واصلت تدفقها على إسرائيل، حتى في الوقت الذي زاد فيه مسؤولو الإدارة الأمريكية من التحذيرات لإسرائيل بشأن تجنب الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى إسرائيل وردت في وثيقة تحمل عنوان "طلبات قائد إسرائيلي كبير"، ويعود تاريخها إلى أكتوبر الماضي، ويجري تداولها في أورقة البنتاجون.

تعمل وزارة الدفاع الأمريكية على توفير الأسلحة المطلوبة من المخزون المتواجد في الولايات المتحدة وأوروبا، ما يسرع من توصيلها لإسرائيل مقارنة بالتعاقدات الجديدة، وكشفت الوثيقة انه بالفعل تم شحن تلك الأسلحة.

وأظهرت القائمة ان البنتاجون أرسل 360 ألف قذيفة مدفعية عيار 30ملم، و1800 من الذخائر المضادة للتحصينات M14، و3500 جهاز رؤية ليلية على الأقل.

ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع مناقشة تفاصيل الأسلحة، ولكن البنتاجون قال في بيان إنه "يلجأ إلى عدة طرق بما في ذلك المخزونات الداخلية والقنوات الصناعية الامريكية، لضمان أن إسرائيل لديها الوسائل للدفاع عن نفسها".

وقال البيان إن "هذه المساعدة الأمنية تواصل التدفق على إسرائيل بصفة شبه يومية"، وأضاف أن الولايات المتحدة توفر بشكل سريع ذخائر دقيقة موجهة، وقنابل صغيرة القطر، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، وذخائر أخرى"، وتأتي هذه المساعدات، بالإضافة إلى صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية، ومعدات طبية أخرى.