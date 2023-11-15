تشارلز وويليام يضعان خطة لاستباق الهجوم الوشيك على العائلة المالكة

MENAFN - Youm7) يصدر المؤلف والصحفي أوميد سكوبي كتابه عن العائلة المالكة في 21 نوفمبر، وبحسب بعض المراقبين الملكيين فإن انتقاداته ضد الملك تشارلز تشير إلى أن الكتاب الذي يحمل عنوان "End Game" سيوجه انتقادات شديدة لكبار أعضاء العائلة المالكة.

العائلة المالكة

وعلى الرغم من أن العائلة المالكة نادرًا ما تتفاعل مع الانتقادات، إلا أن رد الفعل العنيف الذي تلقته سكوبي في الأيام الأخيرة يظهر أن عائلة وندسور قررت استباق هجماته.

تعرض أوميد سكوبي لانتقادات شديدة من قبل أحد المعلقين الملكيين لاستهدافه الملك وزوجته خلال زيارتهما الأخيرة لكينيا، وزار تشارلز وزوجته الملكة كاميلا الدولة الأفريقية في وقت ظلت فيه التوترات بشأن النظام الملكي وأماكن الدول داخل الكومنولث محل نقاش حاد.

وقال الصحفي إن اللحظة التي شهدت سير تشارلز وكاميلا خلال الرحلة على سجادة حمراء في حقل موحل كانت دليلاً على أن النظام الملكي كان بعيدًا عن الواقع.

في حديثه عن الحادث في بودكاست

Daily Mail's Palace Confidential، انتقد ريتشارد إيدن، المطلع الملكي، تعليقات سكوبي "الصريحة"، مدعيًا أن الزوجين ليس لديهما خيار سوى اتباع خطى مضيفيهما، وقال إيدن: "أعتقد... أنه كان نجاحا كبيرا وبدا بالتأكيد من وجهة النظر الكينية...ولكن يبدو أنه في كل مرة تكون هناك رحلة ملكية إلى الخارج، يكون هناك كل هذه الأمور، ويميل قادة هاري وميغان إلى البحث بشدة عن الأخطاء".

ويعتقد على نطاق واسع أن العائلة المالكة تتحدث من خلال الخبراء والمعلقين المؤيدين للنظام الملكي عندما يتعرض كبار أعضاء الشركة للهجوم.. ويتوقع المراقبون المزيد من الهجمات على أوميد سكوبي مع اقتراب موعد إصدار الكتاب