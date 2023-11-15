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فاطمة عمر تفوز بجائزة أفضل رياضية بارالمبية عربية

11/15/2023 4:28:13 AM
(MENAFN- Youm7) فازت البطلة البارالمبية فاطمة عمر ، أسطورة رفع الأثقال المصرية، بجائزة أفضل رياضية بارالمبية عربية فى النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والتى تعتبر الجائزة الأولى من نوعها فى المنطقة التى تحتفل بإنجازات
المرأة فى الوطن العربى فى المجال الرياضى.



وقد تنافست اللاعبة المصرية مع العديد من الرياضيات العرب، حتى تم تصفيتهن إلى الدور النهائى إلى ثلاث لاعبات هن نورة الكتبي (الإمارات)، وآية الله أيمن توفيق (مصر) بجانب فاطمة عمر التى تفوقت على الجميع بتاريخها وإنجازاتها.



وقد تسلمت البطلة البارالمبية جائزتها، التى أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتى تلقب ب (أم الإمارات)، وبدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، يشهد الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة في نسخة 2023، ويبلغ إجمالي جوائزها مليوناً و800 ألف درهم، في 10 فئات للمستويين الفردي والجماعي (مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية).












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