فاطمة عمر تفوز بجائزة أفضل رياضية بارالمبية عربية

(MENAFN
- Youm7) فازت البطلة البارالمبية فاطمة عمر ، أسطورة رفع الأثقال المصرية، بجائزة أفضل رياضية بارالمبية عربية فى النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والتى تعتبر الجائزة الأولى من نوعها فى المنطقة التى تحتفل بإنجازات
المرأة فى الوطن العربى فى المجال الرياضى.
وقد تنافست اللاعبة المصرية مع العديد من الرياضيات العرب، حتى تم تصفيتهن إلى الدور النهائى إلى ثلاث لاعبات هن نورة الكتبي (الإمارات)، وآية الله أيمن توفيق (مصر) بجانب فاطمة عمر التى تفوقت على الجميع بتاريخها وإنجازاتها.
وقد تسلمت البطلة البارالمبية جائزتها، التى أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتى تلقب ب (أم الإمارات)، وبدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، يشهد الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة في نسخة 2023، ويبلغ إجمالي جوائزها مليوناً و800 ألف درهم، في 10 فئات للمستويين الفردي والجماعي (مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية).
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