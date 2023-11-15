شوبير: الأهلى لن يضم مهاجما فى يناير وكولر اكتفى بكهربا وموديست

MENAFN - Youm7) أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى لا يفكر فى ضم مهاجم جديد للفريق فى موسم الانتقالات الشتوية المرتقب فى يناير المقبل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مفيش مهاجم جاى النادى الأهلى، كولر قال إن كهربا موجود على المستوى الأفريقى، وموديست يتقدم بشكل جيد، حتى لو رحل صلاح محسن.

ويعقد مسئولو قطاع الكرة بالنادى

الأهلى

اجتماعا مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة يوم الأحد المقبل، عقب عودته من سويسرا وقبل قيادة المران الأول للفريق الأحمر فى بداية التحضير لمباراته ضد ميدياما الغانى فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويأتى اجتماع الأهلى مع كولر من أجل مناقشة خارطة طريق فريق الكرة فى المرحلة المقبلة، ومناقشته فى احتياجاته الفنية قبل انتقالات يناير المقبل، واللاعبين الذين يحتاج للتعاقد معهم، واللاعبين الذين لن يكون لهم دور مع الفريق الأحمر من أجل إعارتهم لاكتساب الخبرات أو تسويقهم فى الميركاتو الشتوى المقبل.

ويتطرق الاجتماع لمناقشة كولر فى مستقبل الفريق ومصير العروض المقدمة لبعض اللاعبين فى الفترة الحالية، لاسيما مع وجود أكثر من عرض إعارة لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون مع الأهلى.