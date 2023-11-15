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الزمالك يدرس مباريات أبو سليم فى الكونفدرالية لتجنب مفاجآت البداية

11/15/2023 4:28:13 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ فريق الزمالك التحضير لمباراته ضد أبو سليم الليبى يوم 26 نوفمبر الجارى فى افتتاح دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يعكف معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الزمالك على دراسة الفريق الليبى.



وفاز
الزمالك
على أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ32 بالكونفدرالية وتأهل إلى دور المجموعات بالبطولة ذاتها.



ويرغب معتمد جمال في دراسة أبو سليم بالفيديو من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في الفريق الليبي، وتجنب المفاجآت في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، حيث قام الجهاز الفني بتجميع مباريات ابو سليم في الدور التمهيدي بالكونفيدرالية لاستكشاف المنافس.




موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية
يستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية
ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.



جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

الزمالك × أبو سليم

سوار × الزمالك

الزمالك × ساجرادا

ساجرادا× الزمالك

أبو سليم × الزمالك

الزمالك × سوار

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024



يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.












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