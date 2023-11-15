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سمير عثمان مراقبا لمباراة المغرب والجزائر ببطولة شمال أفريقيا

11/15/2023 4:28:13 AM
(MENAFN- Youm7) اختارت لجنة الحكام باتحاد شمال أفريقيا
سمير عثمان عضو اللجنة ليكون مراقبا لمباراة المغرب والجزائر اليوم، فى الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا فى تونس.



وانطلقت الاثنين الماضى بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 التى تقام فى تونس.



واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى طاقم تحكيم مصرى لإدارة مباراة الافتتاح بين ليبيا والمغرب التى أقيمت على ملعب الكرم.



وضم طاقم التحكيم المصرى، الذى أدار المباراة كل من هشام القاضى حكم الساحة والمساعد محمد مجدى سليمان والمساعد طارق مصطفى، وحكم احتياطى: يوسف بودربال (الجزائر)، والمراقب: عواز الطرابلسى (تونس).












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