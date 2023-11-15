شوبير لـ عمرو وردة: الأندية التى لعبت لها هذا الموسم أكثر من عدد أهدافك

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس فسخ عمرو وردة تعاقده مع نادى فاركو بالتراضى، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: فاركو فسخ عقد عمرو وردة بالتراضى، سألت وعلمت أن الموضوع غريب جداً، الأزمة حدثت بعد ظهور عمرو وردة فى مباراة فاركو والمصرى، بعدها بأيام الفريق كان يستعد لمباراة سيراميكا واللاعب غادر المعسكر، المدرب لم يعجبه هذا الأمر، وقام المدرب وقتها بمعاقبته ولم يعجبه الأمر، وبعدها رحل الجهاز الفنى.

وأضاف: بعدها تولى خالد جلال المسئولية، لكنه لا حاول يلتزم ولا يتحدث مع الجهاز ولا يتدرب فى النهاية الإدارة تحدثت معه وقال لهم إنه يرغب فى فسخ تعاقده وتم فسخ العقد.

وواصل: هذه ليست المرة الأولى التى تحدث فيها أزمة لعمرو وردة مع نادٍ، وقبل ذلك حدثت مشكلة مع المنتخب ومن بعدها لم يشارك مع المنتخب منذ 2019، عيب لما يبقى السي في بتاعك الأندية التي لعبت لها هذا الموسم فقط أكثر من عدد أهدافك، لعبت لـ 5 أندية ولم تسجل إلا 4 أهداف وهذه الأزمة ليست في الموسم الجاري فقط بل من المواسم السابقة، لا يصح أن لأى فريق أن يتمسك بلاعب غير منضبط لأنه سيفسد الفريق كله.