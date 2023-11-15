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وزارة الكهرباء والماء: استدامة المياه والأمن المائي من أهم أولوياتنا تحقيقا لبرنامج عمل الحكومة

11/15/2023 4:28:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 11 (كونا) -- أكدت وكيلة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة مها العسعوسي اليوم الأربعاء أن استدامة المياه والأمن المائي من أهم أولويات الوزارة تحقيقا لما ورد في برنامج عمل الحكومة بالفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027).
جاء ذلك في كلمة ألقتها العسعوسي خلال انطلاق المرحلة الثالثة لمشروع (المرشد المائي) المعني برفع كفاءة استخدام المياه في الكويت والمقام برعاية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد وتنظمه جمعية المياه بالتعاون مع الوزارة والمعهد العربي للتخطيط وبدعم من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ويستمر يومين.
وقالت إن التعاون بين جمعية المياه الكويتية ووزارة الكهرباء والماء يصب في رفع الكفاءة للمشاريع ذات الصلة انطلاقا من اتفاقية التعاون المشترك بين الطرفين لافتة إلى أهمية مشاركة قسم المياه المفقودة وقسم الشبكات والتوعية ودورهما في إنجاح المشروع بمراحله المختلفة والتي استمرت أربع سنوات حيث أثمر المشروع دراسة ميدانية على عينة من الأبنية الحكومية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في القياس والتحليل.
وأوضحت أنه تم تدريب أكثر من 250 من مهندسي وزارة الكهرباء والوزارات والهيئات الأخرى في الدولة على أحدث التقنيات في كشف التسرب بالأبنية والتدقيق المائي ووضع الحلول بغرض رفع كفاءة الاستخدام.
وبمناسبة انتهاء مشروع (كفاءة) أكدت العسعوسي أنه ساهم في رفع كفاءة استخدام المياه في عينة من الأبنية الحكومية في الكويت والاستفادة من الخبرات المكتسبة علاوة على الاستفادة من برنامج (حافز) الذي أطلقته الوزارة لتشجيع المباني على ترشيد الاستهلاك في المياه والكهرباء.
من جانبه قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور عبدالله الشامي في كلمته إن مثل هذه الملتقيات تمثل تجسيدا للشراكة الاستراتيجية والتعاون القائم بين المعهد وجمعية المياه الكويتية حول مشروع المرشد المائي لرفع كفاءة استخدام المياه في المنشآت العمومية في البلاد.
وأضاف الشامي أن العالم يواجه نقصا كبيرا في الموارد المائية وتدهورا في جودتها بسبب المتغيرات المناخية وتزايد عدد السكان إضافة إلى الهدر غير المسؤول لهذه الموارد سواء في المجال الزراعي أو الصناعي أو الاستخدام المنزلي.
وأكد أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بالمياه والمحافظة عليها من خلال ثقافة الترشيد والبحث المستمر عن الحلول لاستدامتها والمحافظة عليها بالتعاون بين جمعية المياه الكويتية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبدعم من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته قال رئيس جمعية المياه الكويتية الدكتور صالح المزيني في كلمته إن مشاريع رفع كفاءة استخدام المياه في الكويت من أهم المشاريع التي تسعى الجمعية إلى تنفيذها في إطار حرصها على المحافظة على الموارد المائية الثمينة في الكويت.
وأضاف المزيني أن الندوة الختامية لمشروع المرشد المائي تهدف لمناقشة أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها خلال تنفيذ المشروع وتقديمها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وشرح الخيارات الملائمة لدرء خطر تسريب المياه.
واستعرض نتائج مشروع المرشد المائي الذي نفذته جمعية المياه الكويتية على مدار ثلاث مراحل مبينا أن المرحلة الأولى من المشروع أجريت فيها دراسة شاملة لمستوى كفاءة استخدام المياه في أبنية حكومية مختارة في دولة الكويت ونتج عنها وضع الحلول الفنية واعتماد تكنولوجيا القياس الذكي في جميع المباني الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال كفاءة استخدام المياه.
وذكر أن المرحلة الثانية شهدت تدريب أكثر من 250 مهندسا ومهندسة من وزارات وهيئات الدولة على أحدث التقنيات والإجراءات لرفع كفاءة استخدام المياه من خبراء دوليين لهم خبرة طويلة في هذا المجال أما المرحلة الثالثة فشهدت عرض نتائج المشروع بالتفصيل وتبادل الخبرات مع الخبراء من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وبين أن الكويت شهدت تطورا ملحوظا في قطاع المياه وظلت توفر احتياجاتها المائية من خلال تقنية تحلية المياه على مدى السنوات الماضية ومازالت تعتمد على هذه التقنية والدولة مشيرا إلى أهمية اتخاذ إجراءات مهمة لاستدامة المياه ورفع كفاءة استخدامها حيث بلغت السعة الإنتاجية من المياه حوالي 688 مليون جالون إمبراطوري يوميا بينما معدل الاستهلاك اليومي حوالي 507 ملايين جالون إمبراطوري.
وأفاد بأن هناك زيادة في نصيب الفرد من المياه العذبة سنويا وتقدر النسبة المئوية السنوية للزيادة حوالي 4 في المئة مما سيضاعف الانتاج اليومي من المياه المحلاة بحلول عام 2035 ليصل إلى مليار جالون امبراطوري يوميا ما يتطلب جهودا كبيرة بهذا الشأن ورفع الوعي المائي وإنشاء منظومة مائية متكاملة إضافة الى إنشاء مشاريع مائية مستقبلية لرفع السعة الإنتاجية من المياه. (النهاية)

م س ع / خ د ع




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