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29 شهيدا في قصف للاحتلال شمالي قطاع غزة بعد اقتحام مجمع الشفاء الطبي

11/15/2023 4:28:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 15 - 11 (كونا) -- استشهد 29 فلسطينيا اليوم الأربعاء في عمليات قصف شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة بعدما أقدمت على اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بعد ان حاصرته لمدة ستة أيام.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 29 فلسطينيا استشهدوا فيما أصيب آخرون جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على منازل في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة ومخيم جباليا شمالا.
وأوضحت أن طائرات الاحتلال قصفت عددا من المنازل في حي الشيخ رضوان ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيا أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
وأضافت أن 4 شهداء ارتقوا في قصف استهدف منزلا مجاورا لمركز ايواء في مخيم جباليا فيما أصيب العشرات بجروح.
جاء ذلك بعدما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة (غزة) بعد ان حاصرته لمدة ستة ايام واستهدفته بالقصف.
وذكر المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة ان جيش الاحتلال اقتحم مجمع الشفاء الطبي بعد فرض حصار مشدد عليه منذ عدة أيام قصف خلالها أكثر من خمسة مبان داخل المجمع وأطلق النار والقذائف على الجرحى والنازحين والطواقم الطبية الموجودين داخل المجمع.
واضاف المكتب الحكومي في بيان ان جيش الاحتلال يرتكب جريمة بشعة مع سبق الإصرار والترصد باستهداف مجمع الشفاء الطبي وإطلاق النار بداخله رغم معرفته بوجود قرابة 9000 من الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين بداخله.
وأوضح ان جيش الاحتلال ابلغ السلطات الصحية في قطاع غزة عبر اتصال هاتفي نيته اقتحام مجمع الشفاء بعد عدة ايام من حصاره وإطلاق النار "على كل شيء يتحرك بداخله".
وحمل المكتب الاحتلال والمجتمع الدولي والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن سلامة آلاف الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بداخله محذرا من ارتكاب مجزرة في المستشفى.
وعلى صعيد متصل قالت (وفا) ان عمليات الاقتحام تتم بالتدرج وان جيش الاحتلال فجر الابواب الداخلية بين الاقسام وطلب من جميع الموجودين في المجمع الطبي الخروج بوسط ساحته الشرقية تمهيدا لعملية اخلاء المجمع بالكامل. (النهاية)

ن ق / ط م ا


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