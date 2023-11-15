29 شهيدا في قصف للاحتلال شمالي قطاع غزة بعد اقتحام مجمع الشفاء الطبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 15 - 11 (كونا) -- استشهد 29 فلسطينيا اليوم الأربعاء في عمليات قصف شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة بعدما أقدمت على اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بعد ان حاصرته لمدة ستة أيام.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 29 فلسطينيا استشهدوا فيما أصيب آخرون جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على منازل في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة ومخيم جباليا شمالا.
وأوضحت أن طائرات الاحتلال قصفت عددا من المنازل في حي الشيخ رضوان ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيا أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
وأضافت أن 4 شهداء ارتقوا في قصف استهدف منزلا مجاورا لمركز ايواء في مخيم جباليا فيما أصيب العشرات بجروح.
جاء ذلك بعدما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة (غزة) بعد ان حاصرته لمدة ستة ايام واستهدفته بالقصف.
وذكر المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة ان جيش الاحتلال اقتحم مجمع الشفاء الطبي بعد فرض حصار مشدد عليه منذ عدة أيام قصف خلالها أكثر من خمسة مبان داخل المجمع وأطلق النار والقذائف على الجرحى والنازحين والطواقم الطبية الموجودين داخل المجمع.
واضاف المكتب الحكومي في بيان ان جيش الاحتلال يرتكب جريمة بشعة مع سبق الإصرار والترصد باستهداف مجمع الشفاء الطبي وإطلاق النار بداخله رغم معرفته بوجود قرابة 9000 من الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين بداخله.
وأوضح ان جيش الاحتلال ابلغ السلطات الصحية في قطاع غزة عبر اتصال هاتفي نيته اقتحام مجمع الشفاء بعد عدة ايام من حصاره وإطلاق النار "على كل شيء يتحرك بداخله".
وحمل المكتب الاحتلال والمجتمع الدولي والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن سلامة آلاف الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بداخله محذرا من ارتكاب مجزرة في المستشفى.
وعلى صعيد متصل قالت (وفا) ان عمليات الاقتحام تتم بالتدرج وان جيش الاحتلال فجر الابواب الداخلية بين الاقسام وطلب من جميع الموجودين في المجمع الطبي الخروج بوسط ساحته الشرقية تمهيدا لعملية اخلاء المجمع بالكامل. (النهاية)
ن ق / ط م ا
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