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سيؤول وواشنطن تجريان تدريبات جوية مشتركة وسط تهديدات كوريا الشمالية

11/15/2023 4:28:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 15 - 11 (كونا) -- اعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاربعاء ان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجرتا تدريبات جوية مشتركة شاركت فيها قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز (بي- 52 اتش) فوق البحر الغربي في أحدث استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول ان مقاتلات كورية جنوبية من طرازي (اف - 35 ايه) و(اف-15 كي) وطائرات مقاتلة أمريكية من طرازي (اف -35 بي) و(اف - 16) رافقت القاذفات ذات القدرة النووية خلال التدريبات حيث يسعى الجانبان الى تعزيز التعاون الأمني بينهما في وجه التهديدات العسكرية المتنامية لكوريا الشمالية.
وكانت الاصول العسكرية الأمريكية الرئيسية عادت الى شبه الجزيرة الكورية في أقل من شهر بعد أول هبوط لها في قاعدة جوية كورية جنوبية في 17 أكتوبر الماضي.
وأجرت سيؤول وواشنطن سبعة تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفة (بي -52 إتش) فوق شبه الجزيرة هذا العام كما أجرتا ما مجموعه 12 مناورة خلال العام الحالي باستخدام القاذفات الاستراتيجية الأمريكية بما في ذلك قاذفة (بي -1 بي) التي لم تعد ذات قدرة نووية.
ويأتي النشر المتكرر للأصول العسكرية الرئيسية هذا العام وسط جهود واشنطن لتعزيز التزامها الأمني تجاه سيؤول ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة من بيونغ يانغ.
وخلال المحادثات الأمنية الثنائية السنوية التي عقدت الاثنين الماضي جدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التزام بلاده بالردع الموسع باستخدام النطاق الكامل لقدراتها العسكرية بما في ذلك الأسلحة النووية للدفاع عن حليفتها.
وذكرت الوزارة انه "تماشيا مع هذا الالتزام فإن هذه التدريبات توسع نشر وكثافة تدفق الأصول الاستراتيجية الأمريكية لإظهار تأثير يعادل النشر المستمر" واصفة هذه التدريبات بأنها "ردع موسع في العمل".
وفي يوم الاثنين الماضي أشاد أوستن بالهبوط الأول لقاذفات (بي - 52) في كوريا الجنوبية معتبرا انه "علامة فارقة لجهود الردع الأمريكية" لافتا الى ان مجموعة حاملة طائرات قتالية أخرى ستأتي قريبا.
ووفق مصادر فإنه من المتوقع أن ترسو حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس كارل فينسون) التي تعمل بالطاقة النووية في قاعدة (بوسان) البحرية بكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع المقبل.(النهاية)

م ك / ا ب خ



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