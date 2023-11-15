سيؤول وواشنطن تجريان تدريبات جوية مشتركة وسط تهديدات كوريا الشمالية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 15 - 11 (كونا) -- اعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاربعاء ان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجرتا تدريبات جوية مشتركة شاركت فيها قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز (بي- 52 اتش) فوق البحر الغربي في أحدث استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول ان مقاتلات كورية جنوبية من طرازي (اف - 35 ايه) و(اف-15 كي) وطائرات مقاتلة أمريكية من طرازي (اف -35 بي) و(اف - 16) رافقت القاذفات ذات القدرة النووية خلال التدريبات حيث يسعى الجانبان الى تعزيز التعاون الأمني بينهما في وجه التهديدات العسكرية المتنامية لكوريا الشمالية.
وكانت الاصول العسكرية الأمريكية الرئيسية عادت الى شبه الجزيرة الكورية في أقل من شهر بعد أول هبوط لها في قاعدة جوية كورية جنوبية في 17 أكتوبر الماضي.
وأجرت سيؤول وواشنطن سبعة تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفة (بي -52 إتش) فوق شبه الجزيرة هذا العام كما أجرتا ما مجموعه 12 مناورة خلال العام الحالي باستخدام القاذفات الاستراتيجية الأمريكية بما في ذلك قاذفة (بي -1 بي) التي لم تعد ذات قدرة نووية.
ويأتي النشر المتكرر للأصول العسكرية الرئيسية هذا العام وسط جهود واشنطن لتعزيز التزامها الأمني تجاه سيؤول ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة من بيونغ يانغ.
وخلال المحادثات الأمنية الثنائية السنوية التي عقدت الاثنين الماضي جدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التزام بلاده بالردع الموسع باستخدام النطاق الكامل لقدراتها العسكرية بما في ذلك الأسلحة النووية للدفاع عن حليفتها.
وذكرت الوزارة انه "تماشيا مع هذا الالتزام فإن هذه التدريبات توسع نشر وكثافة تدفق الأصول الاستراتيجية الأمريكية لإظهار تأثير يعادل النشر المستمر" واصفة هذه التدريبات بأنها "ردع موسع في العمل".
وفي يوم الاثنين الماضي أشاد أوستن بالهبوط الأول لقاذفات (بي - 52) في كوريا الجنوبية معتبرا انه "علامة فارقة لجهود الردع الأمريكية" لافتا الى ان مجموعة حاملة طائرات قتالية أخرى ستأتي قريبا.
ووفق مصادر فإنه من المتوقع أن ترسو حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس كارل فينسون) التي تعمل بالطاقة النووية في قاعدة (بوسان) البحرية بكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع المقبل.(النهاية)
م ك / ا ب خ
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