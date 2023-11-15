مجلس الأمة يوافق على عدد من الرسائل الواردة إليه ويستعرض رسالتين

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 11 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على عدد من الرسائل الواردة اليه واستعرض رسالتين اثنتين.جاء ذلك بعد أن افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية واستهلها بالنظر في بنود جدول الأعمال وتضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.ووافق مجلس الأمة على رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري يطلب فيها استعجال نظر مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. كما وافق المجلس على رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف الجنة الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية لمتابعة مع وزارة الصحة لسرعة إنشاء مركز لعلاج الإدمان إضافة إلى الموضوعات الأخرى المحددة بنص الرسالة.ووافق المجلس على رسالة من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بإضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (65) من قانون التأمينات الاجتماعية إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص.كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بنظر ومتابعة الموضوعات المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب الدكتور محمد المهان يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة والمتعلقة بموضوع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وموضوع قانون تحديد الدوائر الانتخابية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للاختصاص.كما وافق على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور بدر الملا يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي.ووافق على رسالة من النائب حمد العليان يطلب فيها تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية دراسة كل ما يتعلق بملف الابتعاث للجامعات داخل الكويت وخارجها.كما وافق على رسالة من النائب عبدالله الأنبعي يطلب فيها تكليف اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة وبحث مشكلات شركة مدينة الكويت الطبية.ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها من المجلس الموافقة على تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية تجاه بنك الكويت الصناعي إعمالا للبند (4) من المادة (5) من قانون ديوان المحاسبة مع إدراج الملاحظات أو المخالفات المالية التي تسفر عنها رقابة الديوان في تقريره السنوي.كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب فارس العتيبي يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية وسبل معالجتها على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.ووافق على رسالة من رئيس لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية البرلمانية النائب الدكتور عبدالهادي العجمي يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.كما وافق على رسالة من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بحث الأسس التي بنيت عليها المراسيم والقرارات واللوائح والنظم المالية المشار إليها بنص الرسالة ومدى ارتباطها مع تحقيق أهداف الميزانية العامة السنوية للجهة وللدولة على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد هايف يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب انتشار الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي والمحددة بنص الرسالة.

كما وافق على رسالة أخرى من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد هايف يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية للاختصاص.

ووافق المجلس على رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بتقصي وبحث مدى كفاءة الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة في البلاد وزيادة عدد مقاعد البعثات الداخلية مقارنة بالخارجية.

كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الإسكان والعقار البرلمانية دراسة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

ووافق على رسالة من النائب الدكتور محمد المهان يطلب فيها تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بحث موضوع معاناة الطلبة في مناطق البلاد الجنوبية على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

ووافق على رسالة من النائبين أحمد لاري ومبارك الحجرف يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية حث ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

كما وافق على رسالة من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية دراسة أسباب تدني المستوى التعليمي وبيان الحلول اللازمة للقضاء على ظاهرة الغش في المدارس.

ووافق على رسالة من النائبين أسامة الشاهين والدكتور حمد المطر يطلبان فيها قيام كل لجنة من لجان مجلس الأمة والشعبة البرلمانية والأمانة العامة لمجلس الأمة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي وافق عليها المجلس بشأن القضية الفلسطينية والانتهاكات الصهيونية على أن ترفع اللجان تقريرا بذلك للمجلس في ختام عملها.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف اللجنة بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية والأطراف ذات الصلة لتبيان الحقائق وتوضيح المواقف حيال الادعاءات التي وردت في بيان اللجنة الأولمبية الدولية المشار إليه بنص الرسالة.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مهند الساير يبلغ فيها المجلس بنية اللجنة عقد ورشة عمل لبحث ومناقشة التعديلات على قانون الدوائر الانتخابية ودعوة أعضاء مجلس الأمة والفعاليات السياسية والمهتمين وجمعيات النفع العام في البلاد وذلك في مسرح مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري.

كما وافق على رسالة من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية ببحث ودراسة أسباب انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روس لعلاج السرطان) من البلاد.

ووافق مجلس الأمة على رسالة أخرى من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بحث ودراسة موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية غير المعتمدة في التعليم العام والعالي.

كما وافق على رسالة أخرى أيضا من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية بحث ودراسة موضوع مصاريف مشاركة دولة الكويت في معرض (إكسبو 2020) الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

ووافق المجلس على رسالة أخرى من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها إحالة تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والرقابة على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة المدرج على جدول أعمال لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إلى لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية للاختصاص.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب شعيب شعبان يطلب فيها تكليف اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بحث أسباب تأخير صرف مكافأة الصفوف الأمامية للمتظلمين من العاملين في وزارة الصحة.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد يطلب فيها إجراء التعديلات المحددة بنص الرسالة على جدول أعمال الجلسة.

كما وافق على رسالة من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف الجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية التحقيق في أسباب تلف معظم الزراعات التجميلية والأشجار والمساحات الخضراء بالمناطق السكنية وغيرها.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب الدكتور محمد المهان يطلب فيها إحالة الموضوعات المحددة بنص الرسالة والمدرجة على جدول أعمالها إلى لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية البرلمانية للاختصاص.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية ببحث ودراسة سبل تطوير كل من مؤسسات التعليم العالي وآلية البعثات وربط مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل.

ووافق مجلس الأمة على رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد بشأن خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الثاني استنادا لنص المادة (43 مكرر) بطلب اعتماد الخطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر بعد أن تم عرضها على مكتب المجلس.

واستعرض مجلس الأمة ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم.

كما استعرض المجلس رسالة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تولي سموه ولاية العهد. (النهاية) ن م ع / ج ي / م ع ا