مجلس الأمة يوافق على عدد من الرسائل الواردة إليه ويستعرض رسالتين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 11 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على عدد من الرسائل الواردة اليه واستعرض رسالتين اثنتين.
جاء ذلك بعد أن افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية واستهلها بالنظر في بنود جدول الأعمال وتضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
ووافق مجلس الأمة على رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري يطلب فيها استعجال نظر مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. كما وافق المجلس على رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف الجنة الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية لمتابعة مع وزارة الصحة لسرعة إنشاء مركز لعلاج الإدمان إضافة إلى الموضوعات الأخرى المحددة بنص الرسالة.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بإضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (65) من قانون التأمينات الاجتماعية إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بنظر ومتابعة الموضوعات المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب الدكتور محمد المهان يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة والمتعلقة بموضوع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وموضوع قانون تحديد الدوائر الانتخابية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للاختصاص.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور بدر الملا يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي.
ووافق على رسالة من النائب حمد العليان يطلب فيها تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية دراسة كل ما يتعلق بملف الابتعاث للجامعات داخل الكويت وخارجها.
كما وافق على رسالة من النائب عبدالله الأنبعي يطلب فيها تكليف اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة وبحث مشكلات شركة مدينة الكويت الطبية.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها من المجلس الموافقة على تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية تجاه بنك الكويت الصناعي إعمالا للبند (4) من المادة (5) من قانون ديوان المحاسبة مع إدراج الملاحظات أو المخالفات المالية التي تسفر عنها رقابة الديوان في تقريره السنوي.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب فارس العتيبي يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية وسبل معالجتها على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية البرلمانية النائب الدكتور عبدالهادي العجمي يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
كما وافق على رسالة من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بحث الأسس التي بنيت عليها المراسيم والقرارات واللوائح والنظم المالية المشار إليها بنص الرسالة ومدى ارتباطها مع تحقيق أهداف الميزانية العامة السنوية للجهة وللدولة على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد هايف يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب انتشار الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي والمحددة بنص الرسالة.
كما وافق على رسالة أخرى من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد هايف يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية للاختصاص.
ووافق المجلس على رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بتقصي وبحث مدى كفاءة الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة في البلاد وزيادة عدد مقاعد البعثات الداخلية مقارنة بالخارجية.
كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الإسكان والعقار البرلمانية دراسة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
ووافق على رسالة من النائب الدكتور محمد المهان يطلب فيها تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بحث موضوع معاناة الطلبة في مناطق البلاد الجنوبية على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
ووافق على رسالة من النائبين أحمد لاري ومبارك الحجرف يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية حث ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
كما وافق على رسالة من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية دراسة أسباب تدني المستوى التعليمي وبيان الحلول اللازمة للقضاء على ظاهرة الغش في المدارس.
ووافق على رسالة من النائبين أسامة الشاهين والدكتور حمد المطر يطلبان فيها قيام كل لجنة من لجان مجلس الأمة والشعبة البرلمانية والأمانة العامة لمجلس الأمة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي وافق عليها المجلس بشأن القضية الفلسطينية والانتهاكات الصهيونية على أن ترفع اللجان تقريرا بذلك للمجلس في ختام عملها.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف اللجنة بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية والأطراف ذات الصلة لتبيان الحقائق وتوضيح المواقف حيال الادعاءات التي وردت في بيان اللجنة الأولمبية الدولية المشار إليه بنص الرسالة.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مهند الساير يبلغ فيها المجلس بنية اللجنة عقد ورشة عمل لبحث ومناقشة التعديلات على قانون الدوائر الانتخابية ودعوة أعضاء مجلس الأمة والفعاليات السياسية والمهتمين وجمعيات النفع العام في البلاد وذلك في مسرح مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري.
كما وافق على رسالة من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية ببحث ودراسة أسباب انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روس لعلاج السرطان) من البلاد.
ووافق مجلس الأمة على رسالة أخرى من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بحث ودراسة موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية غير المعتمدة في التعليم العام والعالي.
كما وافق على رسالة أخرى أيضا من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية بحث ودراسة موضوع مصاريف مشاركة دولة الكويت في معرض (إكسبو 2020) الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.
ووافق المجلس على رسالة أخرى من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها إحالة تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والرقابة على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة المدرج على جدول أعمال لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إلى لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية للاختصاص.
كما وافق المجلس على رسالة من النائب شعيب شعبان يطلب فيها تكليف اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بحث أسباب تأخير صرف مكافأة الصفوف الأمامية للمتظلمين من العاملين في وزارة الصحة.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد يطلب فيها إجراء التعديلات المحددة بنص الرسالة على جدول أعمال الجلسة.
كما وافق على رسالة من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف الجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية التحقيق في أسباب تلف معظم الزراعات التجميلية والأشجار والمساحات الخضراء بالمناطق السكنية وغيرها.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب الدكتور محمد المهان يطلب فيها إحالة الموضوعات المحددة بنص الرسالة والمدرجة على جدول أعمالها إلى لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية البرلمانية للاختصاص.
كما وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية ببحث ودراسة سبل تطوير كل من مؤسسات التعليم العالي وآلية البعثات وربط مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل.
ووافق مجلس الأمة على رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد بشأن خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الثاني استنادا لنص المادة (43 مكرر) بطلب اعتماد الخطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر بعد أن تم عرضها على مكتب المجلس.
واستعرض مجلس الأمة ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم.
كما استعرض المجلس رسالة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تولي سموه ولاية العهد. (النهاية) ن م ع / ج ي / م ع ا
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