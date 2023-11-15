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سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء اثيوبيا والجزائر والاتحاد الاوروبي وتايلند وإيران وبلجيكا

11/15/2023 4:28:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 11 (كونا) -- احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أوراق اعتماد كل من السفير سعيد محمد جبريل سفيرا لجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والسفير نور الدين مريم سفيرا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والسفير آن كويستينن سفيرة للاتحاد الأوروبي والسفير إيكابول بولبيبات سفيرا لمملكة تايلند والسفير محمد توتونجي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفير كريستيان دومز سفيرا لمملكة بلجيكا وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.
حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة. (النهاية)

ت م




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