سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء اثيوبيا والجزائر والاتحاد الاوروبي وتايلند وإيران وبلجيكا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 11 (كونا) -- احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أوراق اعتماد كل من السفير سعيد محمد جبريل سفيرا لجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والسفير نور الدين مريم سفيرا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والسفير آن كويستينن سفيرة للاتحاد الأوروبي والسفير إيكابول بولبيبات سفيرا لمملكة تايلند والسفير محمد توتونجي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفير كريستيان دومز سفيرا لمملكة بلجيكا وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.
حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة. (النهاية)
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