جناح (كونا) في الكونغرس العالمي للاعلام.. حرص على مواكبة التطور والتفاعل المثمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن (تحقيق مصور)
أبوظبي - 15 - 11 (كونا) -- تركز مشاركة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للاعلام في أبوظبي على تعزيز التعاون الإعلامي والتفاعل الثقافي المثمر بين الكويت وبقية دول العالم بما يجسد حرص الوكالة على البقاء على اطلاع دائم بأحدث التقنيات والابتكارات في مجال الإعلام والصحافة.
ويقدم جناح (كونا) مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض المرئية والتفاعلية وعرض الأعمال الصحفية والتقارير المصورة والتحقيقات الخاصة التي أعدتها الوكالة في الفترة الأخيرة مع الحرص على تواصل الزوار مع فريقها هناك ومناقشة قضايا الإعلام والصحافة المشتركة وتبادل الخبرات والآراء حول التحديات والفرص التي تواجه صناعة الإعلام في العصر الحديث.
ويجسد جناح (كونا) في هذا الحدث التزامها بالتطور المستمر في مجال الإعلام واستخدام التكنولوجيا الحديثة في نشر الأخبار والمعلومات وتعزيز دورها في نقل الأحداث والمستجدات إلى الجمهور الكويتي والعالم بشكل سريع وموثوق. (النهاية)
س خ م / ط م ا
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