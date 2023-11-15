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جناح (كونا) في الكونغرس العالمي للاعلام.. حرص على مواكبة التطور والتفاعل المثمر

11/15/2023 4:28:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن (تحقيق مصور)
أبوظبي - 15 - 11 (كونا) -- تركز مشاركة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للاعلام في أبوظبي على تعزيز التعاون الإعلامي والتفاعل الثقافي المثمر بين الكويت وبقية دول العالم بما يجسد حرص الوكالة على البقاء على اطلاع دائم بأحدث التقنيات والابتكارات في مجال الإعلام والصحافة.
ويقدم جناح (كونا) مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض المرئية والتفاعلية وعرض الأعمال الصحفية والتقارير المصورة والتحقيقات الخاصة التي أعدتها الوكالة في الفترة الأخيرة مع الحرص على تواصل الزوار مع فريقها هناك ومناقشة قضايا الإعلام والصحافة المشتركة وتبادل الخبرات والآراء حول التحديات والفرص التي تواجه صناعة الإعلام في العصر الحديث.
ويجسد جناح (كونا) في هذا الحدث التزامها بالتطور المستمر في مجال الإعلام واستخدام التكنولوجيا الحديثة في نشر الأخبار والمعلومات وتعزيز دورها في نقل الأحداث والمستجدات إلى الجمهور الكويتي والعالم بشكل سريع وموثوق. (النهاية)

س خ م / ط م ا



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