الاشتراكي سانشيز يبدأ جلسة تنصيبه رئيسا للحكومة الإسبانية وسط توتر سياسي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 15 - 11 (كونا) -- تبدأ اليوم الأربعاء جلسة المناقشة لتنصيب الزعيم الاشتراكي الاسباني بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة الإسبانية وسط حراسة أمنية شديدة وتوتر سياسي وأجواء استثنائية تفرضها المعارضة لكن مع نتيجة مضمونة تقوده إلى ولاية جديدة.
واقترح ملك إسبانيا العاهل فيليبي السادس في مستهل شهر سبتمبر الماضي ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته سانشيز لنيل ثقة مجلس النواب لولاية جديدة وذلك بعد اخفاق المرشح اليميني ألبرتو فييخو في الحصول على ثقة البرلمان في جلستي التصويت اللتين أجريتا في شهر أغسطس الماضي.
وتبدأ جلسة المناقشة اليوم وتنتهي غدا الخميس بقبول أو رفض سانشيز في عملية تصويت علنية بحيث يقف كل عضو برلماني للاعلان عن صوته ب (نعم) أو (لا).
ويحتاج سانشيز إلى الأغلبية الساحقة عند 176 صوتا في جلسة التصويت الأولى وسيحتاج إن أخفق إلى عدد أكبر من الأصوات ب (نعم) في جلسة التنصيب الثانية التي تقام بعد 48 ساعة من الأولى.
لكن سانشيز ضمن باستثناء مفاجأة كبرى أصوات 179 نائبا من ثمانية أحزاب سياسية وعليه فإنه المتوقع ان يغادر مجلس النواب باتجاه قصر (لا مونكلوا) الرئاسي لتبقى تركيبة حكومته الجديدة الشيء الوحيد المجهول حتى الآن لاسيما ان حكومته ستكون حكومة ائتلاف مع حليفه اليساري (سومار).
وسيصوت ب (لا) لسانشيز 171 نائبا هم نواب الحزب الشعبي المحافظ واليميني المتطرف (بوكس) وحزب (الشعبي النافاري) اليميني في المجلس المؤلف من 350 نائبا.
ولضمان تنصيبه لولاية جديدة توصل سانشيز إلى اتفاق مثير للجدل في الأوساط السياسية وأيضا الاجتماعية مع الحزبين الانفصاليين الكتالونيين اللذين يحظيان بتمثيل برلماني للحصول على أصواتهما ال 14 (سبعة لكل منهما).
وينص الاتفاق بين الطرفين على تمرير الاشتراكيين لما يسمى (قانون العفو) الذي سيمنح العفو الكامل لجميع المواطنين والمسؤولين الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في الاستفتاء الشعبي لانفصال (كتالونيا) عن إسبانيا في 2014 وفي الاستفتاء أحادي الجانب و"غير القانوني" حول انفصال الإقليم عن إسبانيا في 2017 وإعلان الاستقلال عن إسبانيا في العام نفسه على أن يغطي العفو الفترة بين 2012 و2023.
وسيستفيد من القانون الذي سيتم تمريره في مجلس النواب الاسباني خلال الأشهر المقبلة قرابة 400 شخص بينهم مسؤولون سياسيون وموظفون ومواطنون وعناصر في الشرطة.
وينص الاتفاق أيضا على تقديم الانفصاليين دعمهم لسانشيز ليس فقط لتنصيبه يوم الأربعاء المقبل وإنما لضمان استقرار واستمرارية ولايته للسنوات الأربع المقبلة طالما كانت هناك تطورات إيجابية في الاتفاقات والمفاوضات لتحقيق التطلعات الكتالونية.
وبعد استعراض الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لولايته الجديدة فإنه من المتوقع ان يدافع سانشيز عن (قانون العفو) ويسرد الدوافع التي تشرع المضي قدما في التطبيع السياسي والبرلماني مع الانفصاليين الكتالونيين.
وأثار الاتفاق انتقادات واسعة من جانب الحزبين الشعبي اليميني و(بوكس) اليميني المتطرف اللذين وصفا الاتفاق بانه "مهين" ويمثل "خيانة لإسبانيا" و"ركوعا أمام الانفصاليين" وقاد الحزبان مظاهرات حاشدة ضد القانون في عدد كبير من المدن الإسبانية يوم الأحد الماضي.
كذلك خرج المئات من اليمين المتطرف في احتجاجات في 10 ليال متتالية أمام مقار الحزب الاشتراكي في مناطق متفرقة من البلاد للتعبير عن رفضهم لقانون العفو وحصلت اشتباكات تسببت في إصابة العشرات من أفراد الشرطة والمتظاهرين بجروح.
وفي ضوء ذلك التوتر الشديد أعلنت وزارة الداخلية الاسبانية نشر 1600 عنصر من أفراد الشرطة والحرس المدني أمام مجلس النواب الإسباني والطرق المؤدية إليه خلال هذين اليومين لضمان حسن سير الجلسة وضمان وصول جميع النواب إلى مبنى البرلمان وخروجهم منه بسلام.
ومما لا شك فيه فإن نص القانون سيولد رفضا اجتماعيا وسياسيا كبيرا لكنه ما يزال قابلا للتعديل البرلماني وضمان توافقه كليا مع الدستور الاسباني.
وأسفرت الانتخابات العامة الإسبانية التي أجريت في 23 يونيو الماضي عن فوز الحزب الشعبي اليميني الذي حصد 137 مقعدا في مجلس النواب فيما جاء الحزب الاشتراكي بقيادة سانشيز في المركز الثاني مع 121 مقعدا فيما حل حزب (بوكس) اليميني المتطرف مع 33 نائبا في المركز الثالث وائتلاف (سومار) اليساري في المركز الرابع. (النهاية)
ه ن د / ط م ا
MENAFN15112023000071011013ID1107426594