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الاشتراكي سانشيز يبدأ جلسة تنصيبه رئيسا للحكومة الإسبانية وسط توتر سياسي

11/15/2023 4:28:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 15 - 11 (كونا) -- تبدأ اليوم الأربعاء جلسة المناقشة لتنصيب الزعيم الاشتراكي الاسباني بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة الإسبانية وسط حراسة أمنية شديدة وتوتر سياسي وأجواء استثنائية تفرضها المعارضة لكن مع نتيجة مضمونة تقوده إلى ولاية جديدة.
واقترح ملك إسبانيا العاهل فيليبي السادس في مستهل شهر سبتمبر الماضي ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته سانشيز لنيل ثقة مجلس النواب لولاية جديدة وذلك بعد اخفاق المرشح اليميني ألبرتو فييخو في الحصول على ثقة البرلمان في جلستي التصويت اللتين أجريتا في شهر أغسطس الماضي.
وتبدأ جلسة المناقشة اليوم وتنتهي غدا الخميس بقبول أو رفض سانشيز في عملية تصويت علنية بحيث يقف كل عضو برلماني للاعلان عن صوته ب (نعم) أو (لا).
ويحتاج سانشيز إلى الأغلبية الساحقة عند 176 صوتا في جلسة التصويت الأولى وسيحتاج إن أخفق إلى عدد أكبر من الأصوات ب (نعم) في جلسة التنصيب الثانية التي تقام بعد 48 ساعة من الأولى.
لكن سانشيز ضمن باستثناء مفاجأة كبرى أصوات 179 نائبا من ثمانية أحزاب سياسية وعليه فإنه المتوقع ان يغادر مجلس النواب باتجاه قصر (لا مونكلوا) الرئاسي لتبقى تركيبة حكومته الجديدة الشيء الوحيد المجهول حتى الآن لاسيما ان حكومته ستكون حكومة ائتلاف مع حليفه اليساري (سومار).
وسيصوت ب (لا) لسانشيز 171 نائبا هم نواب الحزب الشعبي المحافظ واليميني المتطرف (بوكس) وحزب (الشعبي النافاري) اليميني في المجلس المؤلف من 350 نائبا.
ولضمان تنصيبه لولاية جديدة توصل سانشيز إلى اتفاق مثير للجدل في الأوساط السياسية وأيضا الاجتماعية مع الحزبين الانفصاليين الكتالونيين اللذين يحظيان بتمثيل برلماني للحصول على أصواتهما ال 14 (سبعة لكل منهما).
وينص الاتفاق بين الطرفين على تمرير الاشتراكيين لما يسمى (قانون العفو) الذي سيمنح العفو الكامل لجميع المواطنين والمسؤولين الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في الاستفتاء الشعبي لانفصال (كتالونيا) عن إسبانيا في 2014 وفي الاستفتاء أحادي الجانب و"غير القانوني" حول انفصال الإقليم عن إسبانيا في 2017 وإعلان الاستقلال عن إسبانيا في العام نفسه على أن يغطي العفو الفترة بين 2012 و2023.
وسيستفيد من القانون الذي سيتم تمريره في مجلس النواب الاسباني خلال الأشهر المقبلة قرابة 400 شخص بينهم مسؤولون سياسيون وموظفون ومواطنون وعناصر في الشرطة.
وينص الاتفاق أيضا على تقديم الانفصاليين دعمهم لسانشيز ليس فقط لتنصيبه يوم الأربعاء المقبل وإنما لضمان استقرار واستمرارية ولايته للسنوات الأربع المقبلة طالما كانت هناك تطورات إيجابية في الاتفاقات والمفاوضات لتحقيق التطلعات الكتالونية.
وبعد استعراض الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لولايته الجديدة فإنه من المتوقع ان يدافع سانشيز عن (قانون العفو) ويسرد الدوافع التي تشرع المضي قدما في التطبيع السياسي والبرلماني مع الانفصاليين الكتالونيين.
وأثار الاتفاق انتقادات واسعة من جانب الحزبين الشعبي اليميني و(بوكس) اليميني المتطرف اللذين وصفا الاتفاق بانه "مهين" ويمثل "خيانة لإسبانيا" و"ركوعا أمام الانفصاليين" وقاد الحزبان مظاهرات حاشدة ضد القانون في عدد كبير من المدن الإسبانية يوم الأحد الماضي.
كذلك خرج المئات من اليمين المتطرف في احتجاجات في 10 ليال متتالية أمام مقار الحزب الاشتراكي في مناطق متفرقة من البلاد للتعبير عن رفضهم لقانون العفو وحصلت اشتباكات تسببت في إصابة العشرات من أفراد الشرطة والمتظاهرين بجروح.
وفي ضوء ذلك التوتر الشديد أعلنت وزارة الداخلية الاسبانية نشر 1600 عنصر من أفراد الشرطة والحرس المدني أمام مجلس النواب الإسباني والطرق المؤدية إليه خلال هذين اليومين لضمان حسن سير الجلسة وضمان وصول جميع النواب إلى مبنى البرلمان وخروجهم منه بسلام.
ومما لا شك فيه فإن نص القانون سيولد رفضا اجتماعيا وسياسيا كبيرا لكنه ما يزال قابلا للتعديل البرلماني وضمان توافقه كليا مع الدستور الاسباني.
وأسفرت الانتخابات العامة الإسبانية التي أجريت في 23 يونيو الماضي عن فوز الحزب الشعبي اليميني الذي حصد 137 مقعدا في مجلس النواب فيما جاء الحزب الاشتراكي بقيادة سانشيز في المركز الثاني مع 121 مقعدا فيما حل حزب (بوكس) اليميني المتطرف مع 33 نائبا في المركز الثالث وائتلاف (سومار) اليساري في المركز الرابع. (النهاية)

ه ن د / ط م ا



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