الاردن يدين اقتحام الاحتلال الاسرائيلي مجمع الشفاء في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 15 - 11 (كونا) -- دان الأردن اليوم الأربعاء إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة باعتباره انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وحملت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.
ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة القول إن استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها واستهداف الأعيان المدنية في القطاع وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين وسياسة العقاب الجماعي تمثل إمعانا مدانا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتمثل جرائم حرب.
وشدد القضاة على أن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته القانونية وان على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصا النساء والاطفال والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبرر أو ذريعة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان يتواصل منذ 40 يوما وادى للان الى استشهاد نحو 11500 فلسطيني واصابة نحو 29 الفا. (النهاية)
ا ب / ط م ا
MENAFN15112023000071011013ID1107426593
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