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الاردن يدين اقتحام الاحتلال الاسرائيلي مجمع الشفاء في غزة

11/15/2023 4:28:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 15 - 11 (كونا) -- دان الأردن اليوم الأربعاء إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة باعتباره انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وحملت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.
ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة القول إن استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها واستهداف الأعيان المدنية في القطاع وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين وسياسة العقاب الجماعي تمثل إمعانا مدانا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتمثل جرائم حرب.
وشدد القضاة على أن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته القانونية وان على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصا النساء والاطفال والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبرر أو ذريعة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان يتواصل منذ 40 يوما وادى للان الى استشهاد نحو 11500 فلسطيني واصابة نحو 29 الفا. (النهاية)

ا ب / ط م ا



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