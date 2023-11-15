بحث تطوير آفاق التعاون بين اليرموك والجامعات العراقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 15 تشرين الثاني(بترا)- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، مع المستشار الثقافي في السفارة العراقية بعمان الدكتور خير الدين الأمين، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات البحثية والثقافية والأكاديمية.
وأشار مساد، إلى أن اليرموك تسير بخطى ثابتة بتحديث مختلف برامجها الأكاديمية النوعية المواكبة للتطورات الحديثة، بما يسهم بتخريج كفاءات تمتلك مهارات متميزة تلبي الاحتياجات الحديثة لأسواق العمل، داخليا وخارجيا.
وقال إن الجامعة تولي الطلبة الوافدين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية والذين يمثلون ما نسبته 9 بالمئة من الجسم الطلابي عناية واهتماما كبيراً، وتحرص على متابعة شؤونهم وإشراكهم في مختلف الأنشطة والفعاليات اللامنهجية الهادفة، معربا عن استعداد اليرموك لاستقبال المزيد من الطلبة العراقيين في مختلف التخصصات الأكاديمية.
من جانبه ،أشاد الأمين بالسمعة العلمية المرموقة لجامعة اليرموك في مختلف المجالات الأكاديمية، واهتمامها ورعايتها للطلبة العراقيين الدارسين فيها، وما توفره من بيئة تعليمية وجامعية جاذبة، مثمنا ما تقوم به الجامعة من تسهيل للإجراءات اللوجستية لقبول وتسجيل الطلبة العراقيين، وما توفره من خدمات ومختبرات وخطط دراسية مواكبة للمستجدات العلمية العالمية
وأعرب عن حرص الملحقية على تعزيز روابط التعاون الثقافية والأكاديمية مع جامعة اليرموك، وسعيها لتأطير هذا التعاون مع الجامعات العراقية في مجالات تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وإجراء البحوث العلمية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال زيارته للجامعة، قام الأمين، بجولة في الجامعة رافقه فيها نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، شملت كليتي القانون والطب، اطلع فيها على البرامج الأكاديمية التي تطرحهما لمرحلتي البكالوريوس والماجستير والتقى بالطلبة العراقيين الدارسين في الجامعة.
من جهة أخرى التقى رئيس الجامعة اليوم الطلبة الوافدين خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة اليوم، مشيرا إلى أنهم يشكلون إضافة نوعية تسهم بإثراء التنوع الثقافي والحضاري لمجتمع الجامعة.
وبين عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم الشطناوي، إلى أنه يوجد في جامعة اليرموك أكثر من 3300 طالب وطالبة، وافدين من 45 جنسية حول العالم.
--(بترا)
م.ق/أ م / س س
15/11/2023 12:10:18
MENAFN15112023000117011021ID1107426592
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