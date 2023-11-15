بحث تطوير آفاق التعاون بين اليرموك والجامعات العراقية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 15 تشرين الثاني(بترا)- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، مع المستشار الثقافي في السفارة العراقية بعمان الدكتور خير الدين الأمين، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات البحثية والثقافية والأكاديمية.

وأشار مساد، إلى أن اليرموك تسير بخطى ثابتة بتحديث مختلف برامجها الأكاديمية النوعية المواكبة للتطورات الحديثة، بما يسهم بتخريج كفاءات تمتلك مهارات متميزة تلبي الاحتياجات الحديثة لأسواق العمل، داخليا وخارجيا.

وقال إن الجامعة تولي الطلبة الوافدين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية والذين يمثلون ما نسبته 9 بالمئة من الجسم الطلابي عناية واهتماما كبيراً، وتحرص على متابعة شؤونهم وإشراكهم في مختلف الأنشطة والفعاليات اللامنهجية الهادفة، معربا عن استعداد اليرموك لاستقبال المزيد من الطلبة العراقيين في مختلف التخصصات الأكاديمية.

من جانبه ،أشاد الأمين بالسمعة العلمية المرموقة لجامعة اليرموك في مختلف المجالات الأكاديمية، واهتمامها ورعايتها للطلبة العراقيين الدارسين فيها، وما توفره من بيئة تعليمية وجامعية جاذبة، مثمنا ما تقوم به الجامعة من تسهيل للإجراءات اللوجستية لقبول وتسجيل الطلبة العراقيين، وما توفره من خدمات ومختبرات وخطط دراسية مواكبة للمستجدات العلمية العالمية

وأعرب عن حرص الملحقية على تعزيز روابط التعاون الثقافية والأكاديمية مع جامعة اليرموك، وسعيها لتأطير هذا التعاون مع الجامعات العراقية في مجالات تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وإجراء البحوث العلمية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال زيارته للجامعة، قام الأمين، بجولة في الجامعة رافقه فيها نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، شملت كليتي القانون والطب، اطلع فيها على البرامج الأكاديمية التي تطرحهما لمرحلتي البكالوريوس والماجستير والتقى بالطلبة العراقيين الدارسين في الجامعة.

من جهة أخرى التقى رئيس الجامعة اليوم الطلبة الوافدين خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة اليوم، مشيرا إلى أنهم يشكلون إضافة نوعية تسهم بإثراء التنوع الثقافي والحضاري لمجتمع الجامعة.

وبين عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم الشطناوي، إلى أنه يوجد في جامعة اليرموك أكثر من 3300 طالب وطالبة، وافدين من 45 جنسية حول العالم.

--(بترا)

م.ق/أ م / س س

15/11/2023 12:10:18