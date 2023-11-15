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المرصد الأورومتوسطي يحذر من نوايا الاحتلال في مجمع الشفاء

11/15/2023 4:27:52 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 15 تشرين الثاني (بترا) - وجه مرصد حقوقي انتقادات حادة لاقتحام مستشفى الشفاء في غزة من جانب قوات الاحتلال، قائلا إن إسرائيل تحول مباني مجمع الشفاء الطبي إلى مركز للاعتقال والتنكيل.
وبحسب مصادر فلسطينية، عبر المرصد الأورومتوسطي عن ارتيابه ومخاوفه إزاء بقاء قوات الاحتلال لساعات عديدة في المجمع منذ الليل، مؤكدا أن طول الفترة يثير مخاوف من إعداد مسرح لمشهد مصطنع.
واكد المرصد أن ما تحدثت عنه إسرائيل من مزاعم حول استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية لا يحتاج لكل هذا الوقت من المداهمة، معربا عن تخوفه من حدوث عمليات قتل مع استمرار إطلاق نار متقطع داخل مجمع الشفاء منذ اقتحامه.
-- (بترا)
رصد/رس/ب ط
15/11/2023 12:09:12

MENAFN15112023000117011021ID1107426591

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