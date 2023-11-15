المرصد الأورومتوسطي يحذر من نوايا الاحتلال في مجمع الشفاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 15 تشرين الثاني (بترا) - وجه مرصد حقوقي انتقادات حادة لاقتحام مستشفى الشفاء في غزة من جانب قوات الاحتلال، قائلا إن إسرائيل تحول مباني مجمع الشفاء الطبي إلى مركز للاعتقال والتنكيل.
وبحسب مصادر فلسطينية، عبر المرصد الأورومتوسطي عن ارتيابه ومخاوفه إزاء بقاء قوات الاحتلال لساعات عديدة في المجمع منذ الليل، مؤكدا أن طول الفترة يثير مخاوف من إعداد مسرح لمشهد مصطنع.
واكد المرصد أن ما تحدثت عنه إسرائيل من مزاعم حول استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية لا يحتاج لكل هذا الوقت من المداهمة، معربا عن تخوفه من حدوث عمليات قتل مع استمرار إطلاق نار متقطع داخل مجمع الشفاء منذ اقتحامه.
-- (بترا)
رصد/رس/ب ط
15/11/2023 12:09:12
MENAFN15112023000117011021ID1107426591
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