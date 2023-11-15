دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة
التاريخ
11/15/2023 4:27:52 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 15 تشرين الثاني (بترا)- دخلت اليوم الأربعاء، أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، لدعم الفلسطينيين في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.
وحسب مصدر في منظمة إنسانية، بأن إسرائيل وافقت على توريد عدد من الليترات من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين(الأونروا) في قطاع غزة عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.
-- (بترا )
ن ا / أ م / س س
15/11/2023 12:01:15
MENAFN15112023000117011021ID1107426589
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