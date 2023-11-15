(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 15 تشرين ثاني (بترا)-أمين المعايطة- نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول مراجعة وتعديل تعليمات تنظيم الصيد في العقبة.
وأكد مفوض البيئة في السلطة الدكتور أيمن سليمان، خلال رعايته أعمال الورشة، أهميتها في تعريف المعنيين بالصيد بتعليمات الصيد في خليج العقبة والتعديلات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عملية الصيد للحفاظ على البيئة البحرية، خاصة الشعب المرجانية التي تمتاز بها مياه العقبة.
من جانبه قال مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة، إن هذه الورشة تأتي ضمن برامج تعزيز التشاركية والتعاون مع شركائنا والتي تنفذها محمية العقبة البحرية، بدلاً من نظام متنزه العقبة البحري.
وأضاف أن السلطة تسعى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وشركاء المحمية، بتعديل وتحديث التشريعات التي كانت صادرة بالاستناد لنظام المتنزه البحري بما يتوافق مع نظام المحمية الجديدة.
وعرض مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله أبو عوالي ،لمجموعة التعديلات المقترحة والتي تتوافق مع تعديل نظام المحمية البحرية الجديد، وأهم التعديلات التي تنظم عملية الصيد في العقبة، حيث ناقش الحضور أبرز الملاحظات حول التعديلات الجديدة.
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – مكتب الأردن، هو الشريك الفني للسلطة في العديد من البرامج التي تسعى السلطة لتنفيذها لإدارة جميع البرامج في المحمية البحرية، بما ينسجم مع تنفيذ نظام المحمّية البحرية الجديد بعد تأسيسها عام 2020.
--(بترا)
ا م/أ م / س س
15/11/2023 11:54:03
MENAFN15112023000117011021ID1107426584
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.