MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 15 تشرين ثاني (بترا)-أمين المعايطة- نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول مراجعة وتعديل تعليمات تنظيم الصيد في العقبة.

وأكد مفوض البيئة في السلطة الدكتور أيمن سليمان، خلال رعايته أعمال الورشة، أهميتها في تعريف المعنيين بالصيد بتعليمات الصيد في خليج العقبة والتعديلات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عملية الصيد للحفاظ على البيئة البحرية، خاصة الشعب المرجانية التي تمتاز بها مياه العقبة.

من جانبه قال مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة، إن هذه الورشة تأتي ضمن برامج تعزيز التشاركية والتعاون مع شركائنا والتي تنفذها محمية العقبة البحرية، بدلاً من نظام متنزه العقبة البحري.

وأضاف أن السلطة تسعى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وشركاء المحمية، بتعديل وتحديث التشريعات التي كانت صادرة بالاستناد لنظام المتنزه البحري بما يتوافق مع نظام المحمية الجديدة.

وعرض مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله أبو عوالي ،لمجموعة التعديلات المقترحة والتي تتوافق مع تعديل نظام المحمية البحرية الجديد، وأهم التعديلات التي تنظم عملية الصيد في العقبة، حيث ناقش الحضور أبرز الملاحظات حول التعديلات الجديدة.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – مكتب الأردن، هو الشريك الفني للسلطة في العديد من البرامج التي تسعى السلطة لتنفيذها لإدارة جميع البرامج في المحمية البحرية، بما ينسجم مع تنفيذ نظام المحمّية البحرية الجديد بعد تأسيسها عام 2020.

--(بترا)

ا م/أ م / س س

15/11/2023 11:54:03