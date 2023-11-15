مقتل ضابطين إسرائيليين بمعارك شمالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين برتبة نقيب، وإصابة 4 عسكريين آخرين بجروح خطيرة، أثناء المعارك شمالي قطاع غزة.

ونقلت القناة 14 العبرية، عن المتحدث باسم الجيش، قوله إنه أصيب ضابط قتال من كتيبة 82 من اللواء الـسابع وجندي من كتيبة شاكيد، بجروح خطيرة في المعارك شمالي القطاع أمس الثلاثاء، كما أصيب أربعة مقاتلين بجروح خطيرة خلال القتال في القطاع.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 49 قتيلا، فيما بلغ إجمالي القتلى منذ 7 تشرين الأول إلى 368 عسكريا و59 شرطيا.

--(بترا)

رصد/أغ /اص/ ف ج

15/11/2023 11:53:58