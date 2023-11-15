مقتل ضابطين إسرائيليين بمعارك شمالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين برتبة نقيب، وإصابة 4 عسكريين آخرين بجروح خطيرة، أثناء المعارك شمالي قطاع غزة.
ونقلت القناة 14 العبرية، عن المتحدث باسم الجيش، قوله إنه أصيب ضابط قتال من كتيبة 82 من اللواء الـسابع وجندي من كتيبة شاكيد، بجروح خطيرة في المعارك شمالي القطاع أمس الثلاثاء، كما أصيب أربعة مقاتلين بجروح خطيرة خلال القتال في القطاع.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 49 قتيلا، فيما بلغ إجمالي القتلى منذ 7 تشرين الأول إلى 368 عسكريا و59 شرطيا.
--(بترا)
رصد/أغ /اص/ ف ج
15/11/2023 11:53:58
MENAFN15112023000117011021ID1107426583
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.