رئيس مجلس النواب: نستذكر الحسين وقد نذر نفسه لخدمة وطنه وأمته

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بالأمس حلت ذكرى ميلاد باني نهضة الأردن، الراحل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ونستذكر معها قائداً حكيما نذر نفسه في سبيل رفعة وطنه، وبقي في خندق أمته مدافعًا عن حقوقها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقد كان موضع احترام العالم وتقديره عبر سعيه الدؤوب، لتحقيق السلام العادل ونشر قيم المحبة والتسامح.

وأضاف الصفدي، خلال ترؤسه جلسة المجلس اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الحكومي، وإذ نستذكر الراحل العظيم بخالص دعوات الرحمة والمغفرة، لنؤكد المضي على العهد، خلف راية عميد آل البيت الأطهار، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، الوارث لراية المجد، الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، والساعي ليل نهار عبر جولات واتصالات مكثفة، إلى وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وختم الصفدي بالقول: الرحمة لروح الحسين الطاهرة، وليحفظ المولى سيد البلاد وعلى يمناه سيف بني هاشم ولي العهد، وليحفظ الله الأردن وفلسطين.

--(بترا)

م خ/أ م / س س

15/11/2023 11:32:44