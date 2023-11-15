جنايات المفرق تجمع عقوبات صاحب سوابق جرمية لمدة 18 عامًا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمَّان 15 تشرين الثَّاني (بترا)-بركات الزِّيود- قرَّرت محكمة جنايات المفرق، جمع عقوبات شخص اعتاد ارتكاب الجرائم على مدار سنوات وصدرت بحقِّه عدَّة أحكام قضائية، لتصبح العقوبة النِّهائية هي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 18 عامًا.
وقضت المحكمة بجمع العقوبات بحق هذا الشَّخص استنادا إلى المادة 72 والمادة 101 من قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تحقيق الرَّدع العام والخاص لكل من يُقدم على مخالفة القانون وارتكاب الجرائم وبشكل متكرر، ما يؤدي إلى خفض نسبة العود الجُرمي.
وقرَّرت المحكمة تجريم شخص من المكرِّرين بالمعنى القانوني لجناية السَّرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و70 من قانون العقوبات، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، ولكونه عاد وكرَّر ارتكاب الجنايات وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها 10 سنوات، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات.
وجرَّمت المحكمة شخصًا ثالثًا كرَّر ارتكاب جناية السَّرقة وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم، بدلا من ثلاث سنوات والرسوم، كونه مكرراً بالمعنى القانوني.
--(بترا)
ب ص/أ م / س س
15/11/2023 11:03:58
MENAFN15112023000117011021ID1107426580
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