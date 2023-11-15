جنايات المفرق تجمع عقوبات صاحب سوابق جرمية لمدة 18 عامًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 15 تشرين الثَّاني (بترا)-بركات الزِّيود- قرَّرت محكمة جنايات المفرق، جمع عقوبات شخص اعتاد ارتكاب الجرائم على مدار سنوات وصدرت بحقِّه عدَّة أحكام قضائية، لتصبح العقوبة النِّهائية هي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 18 عامًا.

وقضت المحكمة بجمع العقوبات بحق هذا الشَّخص استنادا إلى المادة 72 والمادة 101 من قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تحقيق الرَّدع العام والخاص لكل من يُقدم على مخالفة القانون وارتكاب الجرائم وبشكل متكرر، ما يؤدي إلى خفض نسبة العود الجُرمي.

وقرَّرت المحكمة تجريم شخص من المكرِّرين بالمعنى القانوني لجناية السَّرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و70 من قانون العقوبات، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، ولكونه عاد وكرَّر ارتكاب الجنايات وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها 10 سنوات، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات.

وجرَّمت المحكمة شخصًا ثالثًا كرَّر ارتكاب جناية السَّرقة وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم، بدلا من ثلاث سنوات والرسوم، كونه مكرراً بالمعنى القانوني.

--(بترا)

ب ص/أ م / س س

15/11/2023 11:03:58