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مصر: توفير 650 طن إمدادات غذائية إضافية لغوث الشعب الفلسطيني في غزة

11/15/2023 4:27:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 15 تشرين الثاني (بترا)- وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتوفير إمدادات غذائية إضافية، بواقع 650 طنا لغوث الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفق تصريح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي.
يأتي ذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة، على جميع المستويات.
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، سابقا، إلى أن الجانب الإسرائيلي يعيق دخول المساعدات إلى القطاع، من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.
وعلى صعيد آخر، صرحت وسائل إعلام غربية أن إسرائيل وافقت على إدخال 24 ألف لتر من وقود الديزل إلى القطاع، لتزويد شاحنات الأمم المتحدة بالوقود، في ظل تقارير عن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق بين قوات الاحتلال وحماس، لإطلاق سراح الأسرى.
-- (بترا)
ن ا/أ م/ب ط
15/11/2023 10:47:09

MENAFN15112023000117011021ID1107426578

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