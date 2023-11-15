مصر: توفير 650 طن إمدادات غذائية إضافية لغوث الشعب الفلسطيني في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 15 تشرين الثاني (بترا)- وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتوفير إمدادات غذائية إضافية، بواقع 650 طنا لغوث الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفق تصريح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي.
يأتي ذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة، على جميع المستويات.
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، سابقا، إلى أن الجانب الإسرائيلي يعيق دخول المساعدات إلى القطاع، من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.
وعلى صعيد آخر، صرحت وسائل إعلام غربية أن إسرائيل وافقت على إدخال 24 ألف لتر من وقود الديزل إلى القطاع، لتزويد شاحنات الأمم المتحدة بالوقود، في ظل تقارير عن إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق بين قوات الاحتلال وحماس، لإطلاق سراح الأسرى.
-- (بترا)
ن ا/أ م/ب ط
15/11/2023 10:47:09
MENAFN15112023000117011021ID1107426578
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