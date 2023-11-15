قرارات مجلس الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الثاني ( بترا )- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على التَّعليمات الصَّادرة عن لجنة التَّعامل بالنَّباتات الطبيَّة والسَّير في إجراءات إصدارها حسب الأصول.

وتضمَّن القرار الموافقة على تعليمات استيراد النَّباتات لأغراض طبيَّة أو دوائيَّة أو علميَّة أو لغايات صناعيَّة مشروعة لسنة 2023، وتعليمات زراعة وحصاد النَّباتات لأغراض طبيَّة أو دوائيَّة أو علميَّة أو لغايات صناعيَّة مشروعة لسنة 2023، وتعليمات معالجة النَّباتات وأجزائها وإجراء العمليَّات التَّحويليَّة عليها لاستخلاص الموادّ الأوليَّة وتصنيع مشتقَّاتها لأغراض طبيَّة أو دوائيَّة أو علميَّة، أو لغايات صناعيَّة مشروعة لسنة 2023، وتعليمات تصدير النَّباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النَّباتات أو النَّباتات المعالجة أو المواد الأوليَّة المستخلصة أو المشتقَّات المُصنَّعة لأغراض طبيَّة أو دوائيَّة أو علميَّة أو لغايات صناعيَّة مشروعة لسنة 2023.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على تنسيبات اللَّجنة المتعلِّقة بتحديد أنواع النَّباتات التي تستخدم لأغراض طبيَّة أو دوائيَّة أو علميَّة أو لغايات صناعيَّة مشروعة، واعتماد أماكن زراعتها، واعتماد مختبرات لفحصها، واعتماد جدول بدلات منح التَّراخيص المتعلِّقة بها.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (565) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

--(بترا)

ع ق/أ م / س س

15/11/2023 10:55:42