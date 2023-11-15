Wednesday, 15 November 2023 08:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ مشواره بتصفيات المونديال بلقاء طاجكستان غدا

11/15/2023 4:27:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الثاني (بترا) - يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم يوم غد الخميس، مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات آسيا 2027، بلقاء منتخب طاجكستان.
وتجري مباراة يوم غد في العاصمة الطاجكية، حيث تأتي في مستهل منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأردن والسعودية وطاجكستان وباكستان.
ويبحث منتخبنا عن انطلاقة قوية بتصفيات المونديال، من خلال البحث عن تحقيق الفوز على طاجكستان قبل العودة إلى عمان لملاقاة المنتخب السعودي يوم 21 الحالي.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
15/11/2023 10:37:56

MENAFN15112023000117011021ID1107426575

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث