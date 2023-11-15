المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ مشواره بتصفيات المونديال بلقاء طاجكستان غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الثاني (بترا) - يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم يوم غد الخميس، مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات آسيا 2027، بلقاء منتخب طاجكستان.

وتجري مباراة يوم غد في العاصمة الطاجكية، حيث تأتي في مستهل منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأردن والسعودية وطاجكستان وباكستان.

ويبحث منتخبنا عن انطلاقة قوية بتصفيات المونديال، من خلال البحث عن تحقيق الفوز على طاجكستان قبل العودة إلى عمان لملاقاة المنتخب السعودي يوم 21 الحالي.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

15/11/2023 10:37:56