المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ مشواره بتصفيات المونديال بلقاء طاجكستان غدا

المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ مشواره بتصفيات المونديال بلقاء طاجكستان غدا
التاريخ
11/15/2023 4:27:43 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الثاني (بترا) - يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم يوم غد الخميس، مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات آسيا 2027، بلقاء منتخب طاجكستان.
وتجري مباراة يوم غد في العاصمة الطاجكية، حيث تأتي في مستهل منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأردن والسعودية وطاجكستان وباكستان.
ويبحث منتخبنا عن انطلاقة قوية بتصفيات المونديال، من خلال البحث عن تحقيق الفوز على طاجكستان قبل العودة إلى عمان لملاقاة المنتخب السعودي يوم 21 الحالي.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
15/11/2023 10:37:56
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