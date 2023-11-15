دائرة الشؤون الفلسطينية تثمن جهود الملك لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- ثمن مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، ورؤساء لجان خدمات المخيمات في المملكة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد خرفان خلال لقائه رؤساء اللجان لبحث آخر تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية، أهمية الدبلوماسية الأردنية التي تديرها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعما للقضية الفلسطينية، مشددين على وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة واستعادة حقوقه الشرعية، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية على ترابها الوطني.

وقالوا في بيان أصدرته الدائرة اليوم الأربعاء إن التظاهرات والمسيرات السلمية والوقفات التضامنية حق لكل فرد في المجتمع؛ نصرة لأهالينا في غزة، لافتين إلى ضرورة أن تكون هذه المسيرات لخدمة الغاية التي نظمت لأجلها.

--(بترا)

ه ع/ ف ج

15/11/2023 10:36:01