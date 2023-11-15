دائرة الشؤون الفلسطينية تثمن جهود الملك لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- ثمن مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، ورؤساء لجان خدمات المخيمات في المملكة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.
وأكد خرفان خلال لقائه رؤساء اللجان لبحث آخر تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية، أهمية الدبلوماسية الأردنية التي تديرها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعما للقضية الفلسطينية، مشددين على وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة واستعادة حقوقه الشرعية، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية على ترابها الوطني.
وقالوا في بيان أصدرته الدائرة اليوم الأربعاء إن التظاهرات والمسيرات السلمية والوقفات التضامنية حق لكل فرد في المجتمع؛ نصرة لأهالينا في غزة، لافتين إلى ضرورة أن تكون هذه المسيرات لخدمة الغاية التي نظمت لأجلها.
--(بترا)
ه ع/ ف ج
15/11/2023 10:36:01
MENAFN15112023000117011021ID1107426574
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