الهلال الأحمر: أجلينا المرضى والطواقم الطبية من مستشفى القدس بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 15 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الليلة الماضية، أنها تمكنت من إجلاء المرضى والجرحى وذويهم والطواقم الطبية من مستشفى القدس.

وقالت الجمعية في بيان، "كان يوما عصيبا محفوفا بالمخاطر، تمكنا اليوم من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفى القدس، مجبرين بسبب الوضع المأساوي الذي وصل إليه المستشفى، بعد مرور أكثر من عشرة أيام على حصارهم ومنع الإمدادات الطبية والإنسانية من الوصول إلى المستشفى.

وأضافت، "بعد أن بات المستشفى يشكل خطرا على حياة كل من فيه، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي في محيطه وفتح النار على من فيه، عدا عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل ونفاد الماء و الطعام، وبالتالي استحالة الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في ظل هذه الظروف".

وأكدت أنه جار نقل الجرحى والمرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الجنوب،التي تعاني أصلا من قرب نفاد الوقود وشح المستلزمات الطبية والأدوية.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

15/11/2023 10:17:37