الأردن يرسل طائرة مساعدات غذائية إلى أهلنا في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15تشرين الثاني (بترا) - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات جديدة تحمل معونات غذائية إلى أهلنا في غزة، بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية، عبر معبر رفح، من خلال جمهورية مصر العربية.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الطائرة تحمل 12 طنا من المواد الغذائية والتي سيتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري، ليصار إلى إدخالها عبر معبر رفح وتوزيعها من خلال الجهات المسؤولة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، "إن الهيئة وعلى مدار الساعة، تعمل على تجهيز وإرسال المساعدات، وتبذل أقصى جهد لتكثيف إرسالها إلى أهلنا في غزة"، مؤكدا استمرار الهيئة وسعيها في دعم أهلنا في القطاع، للصمود ضمن الظروف التي يمرون بها.

يذكر أن عدد الطائرات التي تم إرسالها إلى أهلنا في غزة منذ بدء الأحداث، وصل إلى خمس طائرات، تحمل المواد الطبية والأدوية والمواد الغذائية.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "إي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني (بترا)

ج ب/أ م/ب ط

15/11/2023 10:10:02