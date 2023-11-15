الأردن يرسل طائرة مساعدات غذائية إلى أهلنا في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15تشرين الثاني (بترا) - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات جديدة تحمل معونات غذائية إلى أهلنا في غزة، بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية، عبر معبر رفح، من خلال جمهورية مصر العربية.
وأشارت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الطائرة تحمل 12 طنا من المواد الغذائية والتي سيتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري، ليصار إلى إدخالها عبر معبر رفح وتوزيعها من خلال الجهات المسؤولة في القطاع.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، "إن الهيئة وعلى مدار الساعة، تعمل على تجهيز وإرسال المساعدات، وتبذل أقصى جهد لتكثيف إرسالها إلى أهلنا في غزة"، مؤكدا استمرار الهيئة وسعيها في دعم أهلنا في القطاع، للصمود ضمن الظروف التي يمرون بها.
يذكر أن عدد الطائرات التي تم إرسالها إلى أهلنا في غزة منذ بدء الأحداث، وصل إلى خمس طائرات، تحمل المواد الطبية والأدوية والمواد الغذائية.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "إي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني (بترا)
ج ب/أ م/ب ط
15/11/2023 10:10:02
MENAFN15112023000117011021ID1107426572
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