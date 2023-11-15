الصليب الأحمر: خطورة الأوضاع جنوب قطاع غزة لا تقل عن شماله

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 15 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، اليوم الأربعاء، إن الصليب الأحمر لم يتمكن من إيصال المساعدات والوصول إلى مناطق شمال غزة بسبب الخطورة الشديدة واستهداف الطرق الرئيسية.
وأضاف مهنا في تصريح صحفي،"أنه من المستحيل أداء المهام الإنسانية في ظروف القطاع الحالية، مشيرا إلى أن الوضع في جنوب قطاع غزة لا يقل خطورة عن شمال القطاع.
وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، عن ارتقاء 11320 شهيدا بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
15/11/2023 09:13:07
MENAFN15112023000117011021ID1107426570
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