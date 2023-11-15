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الصليب الأحمر: خطورة الأوضاع جنوب قطاع غزة لا تقل عن شماله

11/15/2023 4:27:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 15 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، اليوم الأربعاء، إن الصليب الأحمر لم يتمكن من إيصال المساعدات والوصول إلى مناطق شمال غزة بسبب الخطورة الشديدة واستهداف الطرق الرئيسية.
وأضاف مهنا في تصريح صحفي،"أنه من المستحيل أداء المهام الإنسانية في ظروف القطاع الحالية، مشيرا إلى أن الوضع في جنوب قطاع غزة لا يقل خطورة عن شمال القطاع.
وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، عن ارتقاء 11320 شهيدا بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
15/11/2023 09:13:07

MENAFN15112023000117011021ID1107426570

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