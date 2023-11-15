طه دسوقى ورنا رئيس نجما أحدث أعمال Watch It حالة خاصة وإنترفيو

MENAFN - Youm7) تواصل منصة watch it سياستها فى تصعيد النجوم الشباب فى أعمالها الأصلية، وذلك منذ تشدين المنصة التى بدأت مؤخراً فى تصوير أحدث أعمالها الأصلية بعنوان "حالة خاصة" من 10 حلقات بطولة الفنان الشاب طه دسوقى الذى يخوض بالعمل أولى بطولاته فى الدراما والعمل من إخراج عبد العزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك فى البطولة غادة عادل وعدد آخر من الفنانين.

وبرز طه دسوقى كواحد من نجوم الكوميديا القادمين بقوة على الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، حيث قدم العديد من الأدوار الكوميدية بداية من مسلسل "فى بيتنا روبوت" مع هشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة، والذى تم عرضه فى عام 2021، و"موضوع عائلى" مع ماجد الكدوانى ورنا رئيس وسما إبراهيم ومحمد شاهين ومحمد رضوان والذى حقق خلاله نجاحاً كبيراً.

وشارك طه دسوقى فى العديد من الأعمال خلال العامين الماضين أبرزها فيلم "فرق خبرة" مع محمد الشرنوبى وهدى المفتى ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوى، مسلسل "الوضع مستقر"، وفيلم "حظك اليوم" مع كريم قاسم وهدى المفتى، وفيلم "فضل ونعمة" مع ماجد الكدوانى وهند صبرى، وفيلم "المطاريد" مع أحمد حاتم وتارا عماد، وفيلم "فوى فوى فوى" مع محمد فراج.

طه دسوقى ورنا رئيس

رنا رئيس أيضاً من النجوم الشباب الذين قررت منصة watch it تصعيدهم لدور البطولة، حيث تستعد رنا لتقديم مسلسل جديد بعنوان "إنترفيو" من 10 حلقات وإخراج أحمد خالد أمين الذى يجرى اختيار الفنانين الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير، لتنضم رنا رئيس إلى قائمة نجوم أعمال منصة watch it الأصلية خلال الفترة المقبلة.

رنا رئيس عرض لها مؤخراً حاليا فى دور العرض فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري،

بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

رنا رئيس انتهت كذلك من تصوير فيلم جديد بعنوان "أسود ملون" للعرض فى السينمات خلال موسم عيد الحب المقبل، ويشارك في بطولته الفيلم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، عصام صاصا، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، وضيفة الشرف ميس حمدان من إخراج حسن البلاسي.