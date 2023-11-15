سميرة أحمد تحتفل بعيد ميلادها الـ88.. من كومبارس لبطلة فى السينما

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- Youm7) مسيرة الفنانة الكبيرة سميرة أحمد تحتاج إلى كتابة عمل فنى، فهى مسيرة زاخرة بالقصص والحكايات ، فقد بدأت من الصفر ومن أدوار صغيرة جدا تكاد تكون "كومبارس" لتصل إلى القمة وتصبح بطلة سينمائية.
اليوم 15 نوفمبر تحتفل الفنانة الكبيرة سميرة أحمد بعيد ميلادها الـ88 فهى مواليد عام 1935، ولدت لأب يعمل خطاطا بمحكمة استئناف فى محافظة أسيوط كان لها سبع أشقاء منهم الممثلة الكوميدية خيرية أحمد، انتقلت وهى بسن صغيرة إلى القاهرة مع أسرتها، وخلال هذه الفترة أحبت نجمات الفن والتمثيل.
سميرة أحمد دخلت عالم الفن بالصدفة فقد توجهت إلى مكتب أحد الريجيسيرات للعمل ككومبارس مقابل خمسين قرشا فى اليوم، واستمرت كذلك ثم تدرجت فى الأدوار حتى تبوأت البطولة فيما بعد وكان دورها في فيلم "البنات والصيف" عام 1960 الذى حقق لها شهرة واسعة حتى حصلت على أدوار البطولة، ومن أهم أعمالها السينمائية "الخرساء" عام 1961 من إخراج حسن الإمام و"صراع الأبطال" عام 1962 من إنتاج صلاح ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار ومن إخراج توفيق صالح، و"أم العروسة" للمخرج عاطف سالم، و"خان الخليلي" عام 1966 عن رواية الأديب نجيب محفوظ، و"قنديل أم هاشم" عام 1968 و"عين الحياة" عام 1970 أمام صلاح ذو الفقار، و"الشيماء " عام 1972 و"ليل وقضبان " عام 1973 من إخراج أشرف فهمي.
سميرة أحمد من الفنانين الذين دخلوا عالم الإنتاج مثلها مثل فريد شوقي ونور الشريف ومحمود ياسين وماجدة، فقد أنتجت فيلم "عالم عيال عيال" عام 1976، وقدَّمت فى التليفزيون مسلسلات مهمة منها "إمرأة من زمن الحب" و"أميرة فى عابدين".
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