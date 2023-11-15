سميرة أحمد تحتفل بعيد ميلادها الـ88.. من كومبارس لبطلة فى السينما

MENAFN - Youm7) مسيرة الفنانة الكبيرة سميرة أحمد تحتاج إلى كتابة عمل فنى، فهى مسيرة زاخرة بالقصص والحكايات ، فقد بدأت من الصفر ومن أدوار صغيرة جدا تكاد تكون "كومبارس" لتصل إلى القمة وتصبح بطلة سينمائية.

اليوم 15 نوفمبر تحتفل الفنانة الكبيرة سميرة أحمد بعيد ميلادها الـ88 فهى مواليد عام 1935، ولدت لأب يعمل خطاطا بمحكمة استئناف فى محافظة أسيوط كان لها سبع أشقاء منهم الممثلة الكوميدية خيرية أحمد، انتقلت وهى بسن صغيرة إلى القاهرة مع أسرتها، وخلال هذه الفترة أحبت نجمات الفن والتمثيل.

سميرة أحمد دخلت عالم الفن بالصدفة فقد توجهت إلى مكتب أحد الريجيسيرات للعمل ككومبارس مقابل خمسين قرشا فى اليوم، واستمرت كذلك ثم تدرجت فى الأدوار حتى تبوأت البطولة فيما بعد وكان دورها في فيلم "البنات والصيف" عام 1960 الذى حقق لها شهرة واسعة حتى حصلت على أدوار البطولة، ومن أهم أعمالها السينمائية "الخرساء" عام 1961 من إخراج حسن الإمام و"صراع الأبطال" عام 1962 من إنتاج صلاح ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار ومن إخراج توفيق صالح، و"أم العروسة" للمخرج عاطف سالم، و"خان الخليلي" عام 1966 عن رواية الأديب نجيب محفوظ، و"قنديل أم هاشم" عام 1968 و"عين الحياة" عام 1970 أمام صلاح ذو الفقار، و"الشيماء " عام 1972 و"ليل وقضبان " عام 1973 من إخراج أشرف فهمي.

سميرة أحمد من الفنانين الذين دخلوا عالم الإنتاج مثلها مثل فريد شوقي ونور الشريف ومحمود ياسين وماجدة، فقد أنتجت فيلم "عالم عيال عيال" عام 1976، وقدَّمت فى التليفزيون مسلسلات مهمة منها "إمرأة من زمن الحب" و"أميرة فى عابدين".