محمد منير لـاليوم السابع بعد طرح يا فلسطينى: قلبى معهم وربنا ينصرهم

(MENAFN
- Youm7) أعرب الكينج محمد منير عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "يا فلسطينى" الذى طرحها مؤخرًا دعمًا للشعب الفلسطينى، قائلا: "الحمد لله جاءنى ردود أفعال قوية وإشادات كبيرة على الأغنية، خصوصًا أن فلسطين فى القلب من فترة كبيرة وستظل بلد عربية أصيلة، ولابد من تقديم لهم كل أساليب الدعم".
وأضاف الكينج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "فلسطين فى قلبى وفى قلب العالم العربى بأكلمه وهى جزء مننا، وربنا يكون فى عونهم وينصرهم،
وطرح الأغنية فى هذا التوقيت مهم".
وطرح الكينج محمد منير أغنية "يا فلسطينى"، وأهدى الكينج كليب الأغنية لـ اليوم السابع، وهى تحمل رسالة دعم لكل فلسطينى وتقول كلماتها "آدى الشعب إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة.. جندل تأمينك.. ينصر دينك يا فلسطينى".
والأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وقام بإخراجها أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.
وسبق وقدم منير من قبل عدة أغانى تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية التى هى قضية كل عربى ومنها أغانى "اتحدى لياليك يا غروب" و"القدس" و"العمارة العمارة" و"شجر الليمون".
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