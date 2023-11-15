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محمد منير لـاليوم السابع بعد طرح يا فلسطينى: قلبى معهم وربنا ينصرهم

11/15/2023 4:27:15 AM
(MENAFN- Youm7) أعرب الكينج محمد منير عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "يا فلسطينى" الذى طرحها مؤخرًا دعمًا للشعب الفلسطينى، قائلا: "الحمد لله جاءنى ردود أفعال قوية وإشادات كبيرة على الأغنية، خصوصًا أن فلسطين فى القلب من فترة كبيرة وستظل بلد عربية أصيلة، ولابد من تقديم لهم كل أساليب الدعم".

وأضاف الكينج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "فلسطين فى قلبى وفى قلب العالم العربى بأكلمه وهى جزء مننا، وربنا يكون فى عونهم وينصرهم،
وطرح الأغنية فى هذا التوقيت مهم".

وطرح الكينج محمد منير أغنية "يا فلسطينى"، وأهدى الكينج كليب الأغنية لـ اليوم السابع، وهى تحمل رسالة دعم لكل فلسطينى وتقول كلماتها "آدى الشعب إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة.. جندل تأمينك.. ينصر دينك يا فلسطينى".

والأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وقام بإخراجها أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.

وسبق وقدم منير من قبل عدة أغانى تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية التى هى قضية كل عربى ومنها أغانى "اتحدى لياليك يا غروب" و"القدس" و"العمارة العمارة" و"شجر الليمون".







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