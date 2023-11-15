محمود البزاوى بعد اقتحام مستشفى الشفاء: ربنا يحمى أهلنا فى فلسطين

MENAFN - Youm7) أعرب النجم محمود البزاوى عن غضبه بعد اقتحام مستشفى الشفاء ، وكتب عبر حسابه على تويتر قائلا: "‏إيه الانتصار فى اقتحام مستشفى.. حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا عالم وشايف، ربنا يحمى أهلنا فى فلسطين ويحفظهم وتنتهى الأيام الصعبة دى".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، جزءا من مجمع الشفاء الطبى، غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السادس على التوالى، وأفادت مصادر طبية بأن دبابات الاحتلال اقتحمت ساحة مجمع الشفاء الطبى من الجهة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف، مع انتشار القناصة فى محيط المجمع.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات الجديد والطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية، وقامت بتفتيش المباني داخل المجمع، إضافة إلى الأقسام وسط إطلاق نار كثيف داخلها وتتمركز دبابات الاحتلال على أبواب مجمع الشفاء الطبي، وتحاصره من كافة الجهات، وشهدت الساعات الماضية قصفاً وإطلاق نار كثيفين في محيطه.

وحملت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان صحفي مقتضب، قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع.

يذكر أن مجمع الشفاء الطبي يضم نحو 650 مريضا بينهم 100 من مرضى العناية المكثفة والأطفال الخدج، بالإضافة لنحو 500 من الكوادر الطبية، إضافة إلى 4 إلى 5 آلاف نازح من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي جراء نفاد الوقود.